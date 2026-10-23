SDHL

Målkalas i Gävle – Brynäs krossade Linköping

Publicerad 23 oktober 2026 21:05
Hockeysverige
Hockeysverige
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Brynäs fortsätter att dominera SDHL. På fredagen körde serieledaren över Linköping med 7–1 och tog sin nionde raka seger. Gävlelaget har därmed maximala 27 poäng efter nio matcher, medan Linköping är kvar i botten med sju poäng.

Lovisa Engström blev målskytt i Brynäs storseger. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN
Lovisa Engström blev målskytt i Brynäs storseger. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÅN

Brynäs visar inga tecken på att slå av på takten. Hemma i Monitor ERP Arena kom ännu en övertygande seger när Linköping besegrades med hela 7–1.

Wilma Wäng-Germundsson gav Brynäs ledningen redan efter 2.47, men Linköping kvitterade genom Nicole Andersson drygt nio minuter senare. I den andra perioden tog hemmalaget på nytt kommandot. Wilma Sundin gjorde 2–1 och Lovisa Engström utökade till 3–1 innan den andra pausen.

I den tredje perioden rann siffrorna i väg. Anna Meixner satte 4–1, innan Noora Tulus ökade på till 5–1 när Brynäs spelade med en spelare mindre på isen. Jenny Antonsson och Jenniina Nylund stod sedan för ytterligare två mål under slutminuterna.

Meixner noterades för ett mål och en assist, medan Tulus både gjorde mål och spelade fram till Sundins fullträff. Även Lovisa Engström stod för ett mål och en assist.

Segern innebär att Brynäs har vunnit samtliga nio matcher hittills och står på maximala 27 poäng som serieledare.

För Linköping fortsätter den tunga inledningen. Laget har bara samlat ihop sju poäng och ligger sist i tabellen tillsammans med Skellefteå.

Brynäs IF 7–1 Linköping HC
SDHL · 23 oktober 2026 · Monitor ERP Arena · Publik: 610
Periodresultat: 1–1, 2–0, 4–0

Mål

Tid Resultat Målskytt Assist
02:47 1–0 Wilma Wäng-Germundsson (2) Matilda Österman, Svea Nordqvist
12:20 1–1 Nicole Andersson (2) Lova Torsson, Marthe Pabsdorff Brunvold
21:17 2–1 Wilma Sundin (5) Noora Tulus, Oona Koukkula
23:51 3–1 Lovisa Engström (2) Elin Svensson, Sara Cajanova
49:40 4–1 Anna Meixner (5) Sara Cajanova, Tilde Sundnäs Grillfors
55:06 5–1 Noora Tulus (5, boxplay) Inga assist angivna
57:53 6–1 Jenny Antonsson (1) Lovisa Engström, Oona Koukkula
59:08 7–1 Jenniina Nylund (3) Anna Meixner, Hanna Thuvik

Målvakter

Lag Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Brynäs Klara Peslarova 17/18 94,44 %
Linköping Ebba Svensson Träff 34/41 82,93 %

Matchstatistik

Statistik Brynäs Linköping
Skott på mål 41 18
Utvisningsminuter 6 29
Powerplay 0 % 0 %

Den här artikeln handlar om:

Brynäs IF DamWilma Sundin