Målkalas i Gävle – Brynäs krossade Linköping

Lovisa Engström blev målskytt i Brynäs storseger. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Brynäs visar inga tecken på att slå av på takten. Hemma i Monitor ERP Arena kom ännu en övertygande seger när Linköping besegrades med hela 7–1.

Wilma Wäng-Germundsson gav Brynäs ledningen redan efter 2.47, men Linköping kvitterade genom Nicole Andersson drygt nio minuter senare. I den andra perioden tog hemmalaget på nytt kommandot. Wilma Sundin gjorde 2–1 och Lovisa Engström utökade till 3–1 innan den andra pausen.

I den tredje perioden rann siffrorna i väg. Anna Meixner satte 4–1, innan Noora Tulus ökade på till 5–1 när Brynäs spelade med en spelare mindre på isen. Jenny Antonsson och Jenniina Nylund stod sedan för ytterligare två mål under slutminuterna.

Meixner noterades för ett mål och en assist, medan Tulus både gjorde mål och spelade fram till Sundins fullträff. Även Lovisa Engström stod för ett mål och en assist.

Segern innebär att Brynäs har vunnit samtliga nio matcher hittills och står på maximala 27 poäng som serieledare.

För Linköping fortsätter den tunga inledningen. Laget har bara samlat ihop sju poäng och ligger sist i tabellen tillsammans med Skellefteå.