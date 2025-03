KLART: Stortalangen lämnar MoDo

Adéla Šapovalivová har gjort sitt i Sverige och MoDo.

Den 18-årige stortalanger lämnar SDHL-klubben för spel på college.

Adéla Šapovalivová. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

– Ja, jag kommer åka till college nästa säsong, University of Wisconsin. Jag har hört att det ska vara ett bra college. Vi får se hur det blir.



Så lät det när MoDos Adéla Šapovalivová berättade för hockeysverig.se om sina framtidsplaner i november 2024. Nu bekräftar SDHL-klubben att stortalangen född 2006 blir en av tre spelare som lämnar direkt efter kvartsfinal-uttåget mot SDE.



”Adela Sapovalivova lämnar för studier och spel på college hos University of Wisconsin. Alexa Gruschow och Alexandria Weiss, som anslöt under säsong, blir inte heller kvar. Tack för era insatser i vår dress!”, skriver MoDo på sociala medier.



Den nu 18-årige forwarden lämnade Tjeckien för spel i Sverige inför 2023/24. Det blev direkt 29 poäng på 32 grundseriematcher, samt en SM-final mot Luleå. 2024/25 har hon nu bidragit med 36 poäng på 34 grundseriematcher, vilket är flest av alla U19-spelare i ligan – och topp tio genom tiderna.



– Först vill jag spela på college och efter det får vi se. Min dröm är även att en dag få spela i OS. Vi får se om den dagen kommer, sade Šapovalivová i november till hockeysverige.se.