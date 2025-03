Den historiska duellen: ”Vi kan vinna mot dom”

När pucken släpps för finalmatch ett under onsdagen skrivs historia i SDHL.

Melinda Olsson, i Luleå, och Erika Holst, i Frölunda, blir då de första kvinnliga coacherna att mötas i en SM-final.

– Otroligt roligt och kul att få stå mot Erika, säger ”Brallan” till hockeysverige.se.

Erika Holst och Melinda ”Brallan” Olsson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Bäst av fem är det som gäller. Alltså SM-finalserien mellan Luleå och Frölunda. En historisk match på många vis. Inte minst eftersom det är första gången två tjejer ställs mot varandra som coacher i en SM-final i SDHL. I Luleå, Melinda ”Brallan” Olsson. I Frölunda, Erika Holst.



– Det är häftigt när du säger det. Otroligt roligt och kul att få stå mot Erika. Vi känner såklart varandra sedan tidigare. När sedan något blir historiskt är det speciellt. Sedan spelar det inte någon roll om det är en man eller kvinna, säger Melinda Olsson då hockeysverige.se berättar om att hon och Erika Holst kommer vara historiska när pucken släpps i kväll.



Erika Holst:

– Häftigt såklart. Det är inte så att det måste vara kvinnor som coachar kvinnor, men bara det att det kommer in kvinnor på alla olika nivåer, sportchefer, tränare eller assisterande tränare och så småningom även på herrsidan, att vi är representerade och det finns en massa kunskap och erfarenhet som hittills har varit outnyttjad är jättehäftigt. Det ska bli kul att möta ”Brallan” i den här serien.



Vad är det som tagit era lag till final?



Melinda Olsson:

– Att vi har en grupp som hela tiden vill utmanas och bli bättre varje dag både på och utanför isen. Vi tävlar varje dag?



Erika Holst:

– Dels tycker jag att vi har en väldigt bra grupp. Att vi är en tajt grupp som är beredda att kriga för varandra.

– Vi har en sammansättning av spelarna som var med från starten och valde att kliva ner en division för att vara med på resan. Sedan har våra juniorer ett år ytterligare i benen. Vi har också velat få in bra karaktärer. Där tycker jag att Kim Martin (Hasson) gjort ett jättebra jobb med truppen. Att det klaffat med spelarna som kommit in och vi byggt ett Frölunda-lag.

”Jag tror SDHL aldrig har varit så jämn”

Vad har varit den tuffaste biten fram till finalen?



Melinda Olsson:

– Jag skulle säga alla skador. Vi har haft ganska mycket skador över hela säsongen. Klart att det har varit en liten uppförsbacke. Dels långvariga skador, dels skador som varit under några veckor. Men så är det givetvis för alla lag mer eller mindre.



Erika Holst:

– Vi har haft lite olika perioder under säsongen. Periodvis har vi vunnit många matcher på raken. För varje vinst i dom lägena har vi tummat lite på detaljerna. Till slut kommer det då några torskmatcher och man får gå tillbaka till grunderna och trycka på det som gör oss starka. Det är egentligen det som jag tycker har varit lite frustrerande.

Luleå slog SDE med 3–0 i matcher i sin semifinal. Foto: Bildbyrån/Sara Damne.

Hur har ni upplevt nivån på SDHL den här säsongen jämfört med tidigare säsonger?



Melinda Olsson:

– Nivån har varit otroligt jämn. Jag tror SDHL aldrig har varit så jämn som den har varit den här säsongen, vilket är jätteroligt.

– Alla matcher har varit jämna och det känns som att alla lag har vunnit över alla. Har man som lag haft en dålig prestation så har man förlorat. På så vis har det har varit en lång och rolig säsong.



Erika Holst:

– Det har varit den bästa säsong hittills. Jag tycker att det är fantastiskt att vi har en så jämn liga nu. Egentligen är det bara Leksand som varit lite avhakade. HV71 som kom nia ställde till det för många lag under säsongen.

– Under säsongen har det inte gått att veta på förhand hur matcherna kommer gå. I slutspelet har det varit likadant. Även om Luleå vann med tre raka i semin var det tuffa matcher mot SDE och kunde gått åt ett annat håll i någon av dom matcherna.

– Samma sak med vår matchserie mot Brynäs där två av matcherna gick till övertid. Det är superkul att nivån är så pass bra på ligan. Du behöver komma upp och vara riktigt, riktigt bra mot alla lag.

Nycklarna i finalen: ”Vi kan vinna mot dom”

Melinda Olsson, hur ser du på Frölunda som motståndare i finalen?

– Frölunda är ett otroligt puckskickligt lag. Har många offensivt duktiga spelare och en duktig målvakt. Det är två lag som vill hålla puck som möts.



Vad blir viktigt hos er i Luleå om ni ska vinna den här matchserien?

– Vi vill spela med en hög intensitet. En nyckel blir att vi är disciplinerade i spelet utan puck över hela banan. Samt att vi har ett bra puck-ansvar när vi har pucken. Sedan handlar det om att göra mål.

– Vi har förlorat tre matcher mot Frölunda under grundserien. Även om matcherna har varit tajta. Vi vet också att slutspel är slutspel, så en till nyckeln för oss blir att spela vårt kreativa spel offensivt med puck men också ha en desperation framför deras mål.



Erika Holst, hur ser du på Luleå som motståndare i finalen?

– Klart att Luleå är bra och har varit så under många år. Vi har en annan känsla nu än i semifinalen förra året. Då hade vi förlorat fyra matcher i grundserien.

– Nu har vi slagit Luleå under säsongen och har med oss känslan att vi kan vinna mot dom. Sedan är vi medvetna om att Luleå är ett otroligt skickligt lag och vi behöver maxprestera för att sno tre matcher av dom. Vi ska dit och jaga.



Vad blir viktigt för er om ni ska vinna den här matchserien?

– Luleå har skickliga spelare så vi måste se till att inte ge dom tid och ytor att spela som dom vill. Det blir absolut viktigast för oss.