Glädjen i HV71 – klara för SDHL 2025/26

HV71 spelar i SDHL även under säsongen 2025/26.

Lördagens 3–2-match mot Södertälje avgjorde kvalserien till 2–0.

HV71 firar kvalsegern mot Södertälje. Foto: X (HV71) och Bildbyrån.

Med hela 6–0 i ryggen från det första mötet, borta mot Södertälje SK, klev HV71 under lördagen ut på hemmais i SDHL-kvalet. 60 minuter senare hade man spelat sig kvar i den hösta damligan genom att vinna med 3–2.



Samtliga HV71-mål kom i den första perioden genom Hilda Svensson, Elin Svensson och Julia Nearis och gav laget 3–1 inför de två sista perioderna. I slutändan blev det där målet från Nearis avgörande i och med att SSK fick in 2–3 genom Hunter Mosher tidigt i tredje. Mötet levde därmed in till sista minut, men HV:s Viktorie Svejdova höll ifrån och klev av isen med 18 räddningar.



HV71 sköt själva hela 41 skott, vilket i slutändan leder till att man blir kvar i SDHL.



Under grundserien tog Jönköpingslaget 34 poäng och slutade näst sist i serien. Skellefteå blev sista lag på säker mark med 46.