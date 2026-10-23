Frölunda tog femte raka – klättrar till andra plats

Madeleine Leidt blev tvåmålsskytt i Frölundas seger över Djurgården. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Efter en mållös förstaperiod lossnade det rejält för Frölunda i hemmamötet med Djurgården . På knappt tolv minuter i den andra perioden gick göteborgarna från 0–0 till 5–0 och lade grunden för ännu en seger.

Tilde Utbult spräckte nollan efter 22.43, framspelad av Sanni Rantala och Moa Stridh. Därefter slog Sofie Lundin till i powerplay, innan Andrea Dalen ökade på till 3–0.

Frölunda fortsatte att trycka på. Lundin spelade fram Madeleine Leidt till 4–0, också det i numerärt överläge, och Leidt gjorde sedan sitt andra mål för kvällen när hon satte 5–0 efter 33.33.

Djurgården fick till en reducering genom Alexa Davis innan den andra perioden var över. Shelbi Guttormson gjorde sedan 5–2 i den tredje perioden, men närmare än så kom gästerna inte.

Frölunda kunde därmed räkna in sin femte raka seger och klättrar upp till andra plats. Djurgården ligger på åttonde plats efter förlusten.