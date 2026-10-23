SDHL

Frölunda tog femte raka – klättrar till andra plats

Publicerad 23 oktober 2026 21:01
Hockeysverige
Hockeysverige
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Frölunda fortsätter att imponera i SDHL. Hemma mot Djurgården kom femte raka segern efter en målexplosion i den andra perioden. Frölunda vann med 5–2 och går upp på andra plats i tabellen, medan Djurgården ligger kvar på åttonde plats.

Madeleine Leidt blev tvåmålsskytt i Frölundas seger över Djurgården. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Madeleine Leidt blev tvåmålsskytt i Frölundas seger över Djurgården. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÅN

Efter en mållös förstaperiod lossnade det rejält för Frölunda i hemmamötet med Djurgården. På knappt tolv minuter i den andra perioden gick göteborgarna från 0–0 till 5–0 och lade grunden för ännu en seger.

Tilde Utbult spräckte nollan efter 22.43, framspelad av Sanni Rantala och Moa Stridh. Därefter slog Sofie Lundin till i powerplay, innan Andrea Dalen ökade på till 3–0.

Frölunda fortsatte att trycka på. Lundin spelade fram Madeleine Leidt till 4–0, också det i numerärt överläge, och Leidt gjorde sedan sitt andra mål för kvällen när hon satte 5–0 efter 33.33.

Djurgården fick till en reducering genom Alexa Davis innan den andra perioden var över. Shelbi Guttormson gjorde sedan 5–2 i den tredje perioden, men närmare än så kom gästerna inte.

Frölunda kunde därmed räkna in sin femte raka seger och klättrar upp till andra plats. Djurgården ligger på åttonde plats efter förlusten.

Frölunda HC 5–2 Djurgårdens IF
SDHL · 23 oktober 2026 · Frölundaborg Isstadion · Publik: 521
Periodresultat: 0–0, 5–1, 0–1

Mål

Tid Resultat Målskytt Assist
22:43 1–0 Tilde Utbult (1) Sanni Rantala, Moa Stridh
27:38 2–0 Sofie Lundin (5, PP) Ebba Westerlind, Madeleine Leidt
28:56 3–0 Andrea Dalen (2) Sanni Rantala, Moa Stridh
31:43 4–0 Madeleine Leidt (1, PP) Ebba Westerlind, Sofie Lundin
33:33 5–0 Madeleine Leidt (2) Michaela Pejzlova, Nathalie Lidman
34:56 5–1 Alexa Davis (4) Inga assist angivna
54:52 5–2 Shelbi Guttormson (1) Tilda Edsman

Målvakter

Lag Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Frölunda Meja Engelin 35/37 94,59 %
Djurgården Lia Leiderö Palmlöv 19/23 82,61 %
Djurgården Pia Dukaric 15/16 93,75 %

Matchstatistik

Statistik Frölunda Djurgården
Skott på mål 39 37
Utvisningsminuter 4 4
Powerplay 100 % 0 %

Den här artikeln handlar om:

Djurgårdens IF DamFrölunda HC Dam