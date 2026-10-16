Mästarnas dominans – åtta raka segrar utan poängtapp

Elin Svensson blev tvåmålsskytt när Brynäs körde över Linköping i SDHL. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Brynäs IF Dam har fått en drömstart på säsongen i SDHL. På fredagen kom den åttonde raka segern när laget besegrade Linköping med klara 5–0 i Saab Arena.

Gästerna tog kommandot direkt. Lovisa Engström öppnade målskyttet redan efter 2.04, framspelad av Jenny Antonsson och Wilma Wäng-Germundsson. Noora Tulus utökade sedan ledningen till 2–0 i den 14 minuten efter assist från Lova Blom.

Efter en mållös andraperiod växlade Brynäs upp igen. Wilma Wäng-Germundsson gjorde 3–0 efter 7.31 av den tredje perioden, innan Elin Svensson satte två mål inom loppet av drygt tre minuter och fastställde slutresultatet till 5–0.

Svensson blev därmed tvåmålsskytt och har nu gjort sex mål under säsongen. Lovisa Engström noterades för ett mål och en assist, medan Wäng-Germundsson stod för ett mål och två assist.

Ena Nystrøm höll nollan

Brynäs övertag var tydligt även i skottstatistiken. Gästerna vann skotten med hela 54–12 och Linköping hade svårt att skapa tillräckligt med tryck för att hota mästarlaget.

Brynäsmålvakten Ena Nystrøm räddade samtliga tolv skott och höll nollan. På andra sidan fick landslagsmålvakten Ebba Svensson Träff en betydligt svettigare kväll med 49 räddningar på 54 skott.

Segern innebär att Brynäs toppar tabellen med full pott efter åtta omgångar. Linköping får i stället försöka studsa tillbaka efter överkörningen och ligger på åttonde plats.