SDHL

Mästarnas dominans – åtta raka segrar utan poängtapp

Publicerad 16 oktober 2026 22:18
Hockeysverige
Hockeysverige
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Brynäs fortsätter att dominera SDHL. De regerande mästarinnorna körde över Linköping med 5–0 på bortaplan och står efter åtta matcher fortfarande på maximala 24 poäng.

Elin Svensson blev tvåmålsskytt när Brynäs körde över Linköping i SDHL. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN
Elin Svensson blev tvåmålsskytt när Brynäs körde över Linköping i SDHL. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÃN

Brynäs IF Dam har fått en drömstart på säsongen i SDHL. På fredagen kom den åttonde raka segern när laget besegrade Linköping med klara 5–0 i Saab Arena.

Gästerna tog kommandot direkt. Lovisa Engström öppnade målskyttet redan efter 2.04, framspelad av Jenny Antonsson och Wilma Wäng-Germundsson. Noora Tulus utökade sedan ledningen till 2–0 i den 14 minuten efter assist från Lova Blom.

Efter en mållös andraperiod växlade Brynäs upp igen. Wilma Wäng-Germundsson gjorde 3–0 efter 7.31 av den tredje perioden, innan Elin Svensson satte två mål inom loppet av drygt tre minuter och fastställde slutresultatet till 5–0.

Svensson blev därmed tvåmålsskytt och har nu gjort sex mål under säsongen. Lovisa Engström noterades för ett mål och en assist, medan Wäng-Germundsson stod för ett mål och två assist.

Ena Nystrøm höll nollan

Brynäs övertag var tydligt även i skottstatistiken. Gästerna vann skotten med hela 54–12 och Linköping hade svårt att skapa tillräckligt med tryck för att hota mästarlaget.

Brynäsmålvakten Ena Nystrøm räddade samtliga tolv skott och höll nollan. På andra sidan fick landslagsmålvakten Ebba Svensson Träff en betydligt svettigare kväll med 49 räddningar på 54 skott.

Segern innebär att Brynäs toppar tabellen med full pott efter åtta omgångar. Linköping får i stället försöka studsa tillbaka efter överkörningen och ligger på åttonde plats.

Linköping HC
0–5
Brynäs IF
SDHL · 16 oktober 2026 · Saab Arena · Publik: 308
Periodsiffror: 0–2, 0–0, 0–3

Mål

Tid Resultat Målskytt Assist
02:04 0–1 Lovisa Engström Jenny Antonsson, Wilma Wäng-Germundsson
14:00 0–2 Noora Tulus Lova Blom
47:31 0–3 Wilma Wäng-Germundsson Svea Nordqvist, Wilma Sundin
53:57 0–4 Elin Svensson Lovisa Engström
57:03 0–5 Elin Svensson Lovisa Engström

Målvakter

Lag Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Linköping Ebba Svensson Träff 49/54 90,74 %
Brynäs Ena Nystrøm 12/12 100,00 %

Matchstatistik

Skott på mål Linköping: 12
Brynäs: 54
Utvisningsminuter Linköping: 8
Brynäs: 2

Den här artikeln handlar om:

Elin SvenssonEbba Svensson TräffLova BlomBrynäs IF Dam