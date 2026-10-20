Drömbeskedet: Svenska OS-stjärnan förlänger

Sara Hjalmarsson blir kvar i PWHL och Toronto.

Foto: Bildbyrån och The Canadian Press.

Förra sommaren valdes Sara Hjalmarsson i femte rundan av draften. Några månader stod hon där, i PWHL, med en dröm som gått i uppfyllelse – i självaste Toronto.

– Det var så klart målet när jag åkte över till campen, så det är verkligen kul att känna att jag har visat upp mig tillräckligt för att de vill satsa på mig, sa då Hjalmarsson i samband med sitt avsked i Linköping.

Nu, med mindre än två månader till nedsläpp i den nordamerikanska damligan, kommer ett glädjebesked.

Toronto Sceptres meddelar att man kommit överens med den svenske OS-centern om en förlängning i form av ett tvåårigt kontrakt. Hjalmarsson, som nu är 28 år, blir alltså kvar till 2028, samtidigt som hon förbereder sig för ett sjunde Dam-VM med Damkronorna.

Profilen från Bankeryd stod för tre mål framåt på 30 PWHL-matcher förra säsongen, men fick desto mer utdelning under OS. Då blev det totalt fem poäng på de sju matcherna som gav en fjärdeplats efter 1–2-förlusten mot Schweiz i matchen om brons.