Här är expansionslagens nya namn

Här är de nya PWHL-klubbarnas nya lagnamn och klubbmärken.

Foto: Alamy & PWHL (Montage)

PWHL meddelar via sin hemsida att de fyra expansionslagen som tillkommit till ligan den här säsongen nu har fått sina lagnamn. Efter att Detroit, Hamilton, Las Vegas och San Jose tidigare gått under de generiska namnen "PWHL Detroit", "PWHL Hamilton" etcetera meddelar ligan nu vad klubbarna kommer att heta:

Detroit Clutch

Hamilton Havoc

San Jose Sea Lions

Vegas Vanguards

Har ökat från sex till tolv klubbar

Ligan har sedan första säsongen fördubblats i antal lag, då man under debutsäsongen hade sex lag i ligan medan man från och med den här säsongen är uppe i tolv klubbar. Under den första säsongen (2024) spelade Toronto, Montréal, Boston, Minnesota, Ottawa och New York i ligan, innan ligan expanderades med ytterligare två lag i form av Vancouver och Seattle inför säsongen 2025/26.

Två svenskar återfinns i de nya expansionslagen, då Damkronornas lagkapten Anna Kjellbin tillhör Hamilton Havoc, medan VM-forwarden Josefin Bouveng från och med den här säsongen tillhör Vegas Vanguards.

PWHL-säsongen inleds den 5 december.