VM-spelaren byter till topplag: ”Ska bli spännande”

Till nästa säsong går Thea Johansson in på sitt sista år i NCAA. Nu kan Hockeysverige.se berätta att den trefaldiga VM-spelaren byter till University of Minnesota-Duluth.

– Jag är verkligen jätteexalterad inför nästa säsong, säger 22-åringen.

Thea Johansson byter klubb inför sitt sista år i NCAA.

Foto av Ronnie Rönnkvist.

Thea Johansson från Ljungby i Småland var en av Damkronornas bästa spelare under senaste VM. Så där lagom irriterande för motståndarna samtidigt som hon var kreativ i offensiven och tog ansvar i defensiven.



Senaste tre säsongerna har 22-åringen spelat och pluggat på Mercyhurst University, men till kommande säsong byter hon skola och följaktligen också lag. Ny skola och klubbadress blir nu i ställer University of Minnesota-Duluth där spelare så som Erika Holst, Maria Rooth, Emma Söderberg, Pernilla Winberg och Kim Martin Hasson gått.



– Jag tänker att det kommer bli givande för mig samtidigt som det ska bli spännande att se något nytt. Även att få chansen att spela mot dom allra bästa i WCHA. Jag är verkligen jätteexalterad inför nästa säsong, berättar The Johansson för hockeysverige.se.



Den här säsongen har även Ida Karlsson och Tindra Holm gått på UMD. Även Djurgårdens Linnea Natt och Dag kommer spela för Minnesota-Duluth kommande säsong.