Jagades av Djurgården – klar för ny klubb

Det blir ingen återkomst i Sverige för Joni Ortio.

Efter uppgifter om DIF-intresse skriver han nu på för finska Lukko.

Joni Ortio i HV71 2024. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

Det var i slutet av oktober som Hockeynews först kom med uppgifter på att Djurgården visat intresse för Joni Ortio som en potentiell förstärkning. Detta efter en höst där både Viktor Andrén och Hugo Hävelid stundtals varit ifrågasatta. Kort därefter bekräftade även Ässät att de inte skulle behålla målvakten när korttidskontraktet löpte ut.



Nu har Joni Ortio gjort klart med en ny klubb – och därmed stängt dörren för Djurgården.

“Det har alltid varit det viktigaste för mig”

Under måndagen meddelar nämligen finska Lukko att de kommit överens med den SHL-erfaren 33-åringen om ett avtal över resten av säsongen.



– Det största som lockar mig i det här projektet är just att det finns en chans att vinna något. Det har alltid varit det viktigaste för mig, jag spelar där det finns chans att vinna. För det har jag alltid jobbat och gett allt, säger Ortio på klubbens hemsida.



Joni Ortio har även 37 NHL-matcher på sitt CV, men är mest känd i Sverige för sina sejourer i Skellefteå och HV71. De sista matcherna i SHL gjorde han så sent som 2024 i kvalet mot Oskarshamn.