Mario Kempe lämnar Tappara

Finska Tappara rensar i truppen efter kvartsfinaluttåget mot Ilves.

Bland de som nu lämnar finns 36-årige Mario Kempe.

Mario Kempe och Daniel Brickley. Foto: Bildbyrån (montage).

Under uppmärksammade former lämnade Mario Kempe SHL och Luleå i januari 2024. Det blev sedan 13 matcher i Lugano innan den NHL-erfarne forwarden gick klubblös under hela åtta månader. Klubbvalet blev till slut finska Tappara och därefter har 36-åringen hunnit spela 39 matcher för klubben.



Nu, efter 0–4 i matcher mot Ilves i kvartsfinal, är Kempe en av många spelare som får lämna Tappara.



”Vi vill tacka dem alla varmt för deras bidrag till Tappara-organisationen”, skriver man på sin hemsida under onsdagen.



Kempe finns därmed återigen på marknaden, nu efter en grundserie med elva poäng på 30 matcher samt ett slutspel med tre poäng på nio.

SHL-erfarna spelarna lämnar

Med på listan över spelare som lämnar Tappara finns även flera bekanta namn för svensk ishockey.



Den tidigare Örebro-, Timrå- och MoDo-spelaren Nick Halloran har exempelvis gjort sitt efter två år i Finland, samtidigt som Olli Juolevi, som även han har ett kort förflutet i Timrå. Leksands tidigare John Quenneville tackas även av liksom tidigare MoDo-backen Daniel Brickley, SHL-erfarne Juuso Ikonen och 22-årige Philip Granath med ett förflutet i Rögle och Frölunda.