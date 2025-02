Tidigare SHL-målvakten gör comeback – i Division 3

I höstas meddelade Erik Hanses att han lägger plockhandsken på hyllan.

Men på lördag gör målvakten comeback – då han ska spela för Häradsbygdens SS i Hockeytrean.

Erik Hanses gör comeback i kassen till helgen. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Efter 41 matcher i SHL och 292 matcher i HockeyAllsvenskan meddelade Erik Hanses i höstas att karriären är över, något som han berättade för hockeysverige.se.

Hans sista klubbadress blev BIK Karlskoga där han spelade fyra matcher i början av 2024. Men den 34-årige målvakten har haft problem med en knäskada vilket gäckade honom och stoppade från fortsatt spel.

LÄS MER: Erik Hanses avslutar hockeykarriären: ”Det går inte…”

Men till helgen kommer Hanses att vara tillbaka på isen igen.

Erik Hanses ska spela för Häradsbygdens SS

Häradsbygdens SS ska på lördag kväll möta BK Ockra under ”Drömkvällen 2025” i Hockeytrean. Då kommer Hanses att snöra på sig skridskorna igen och göra hockeycomeback samt debut i klubben, det bekräftar HSS på Instagram.

Även 33-årige forwarden Martin Janolhs är med och gör comeback för Häradsbygden i lördagens match. Janolhs har tidigare spelat nio matcher för klubben över de två senaste säsongerna och i fjol var han även upp i Hockeyettan och spelade sju matcher för Borlänge. Under sin karriär spelade Martin Janolhs hela 525 matcher i HockeyAllsvenskan där han representerade Leksand, Karlskrona, Almtuna, Pantern, Södertälje, Vita Hästen och Tingsryd.

Erik Hanses är fostrad i Leksands IF och fick även sitt genombrott i laget under början av 2010-talet och var med då klubben gick upp till SHL 2013. Han värvades sedan till Skellefteå 2014 och var med och vann SM-guld med laget senare samma år. Hanses var kvar i Skellefteå till 2016 och gjorde sedan fyra säsonger i HockeyAllsvenskan med MoDo innan det blev en säsong i Almtuna och därefter avslutade målvakten med spel i Österrike och Danmark under de sista säsongerna i karriären.