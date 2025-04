Damian Clara lämnar sin klubb

Kärpät missade slutspel i Liiga och börjar nu om inför nästa säsong.

Då meddelar klubben att flera spelare får lämna klubben, varav en är tidigare Brynäs- och Färjestadsmålvakten Damian Clara.

Damian Clara blir inte kvar i Kärpät. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån

Efter att ha inlett säsongen i Färjestad stod det i februari plötsligt klart att Damian Clara lämnade föreningen efter en tuff säsong. Han flyttade i stället till Finland och skrev på för Kärpät resten av den här säsongen.

Clara fick ett lyft i Kärpät jämfört med tiden i Färjestad och stod för en imponerande debut samt höll nollan i en match. Men Kärpät hade svårt att vinna som lag och Clara vann då blott tre av tio matcher under tiden i Finland. Han stod också för ett avgörande misstag med blott 28 sekunder kvar av den sista grundseriematchen vilket gjorde att Kärpät förlorade med 2-1 mot HIFK och missade slutspel.

Damian Clara lämnar Kärpät

Under tisdagen tackar Kärpät av flera spelare som lämnar föreningen efter slutspelsmissen. Damian Clara är då en av elva spelare som lämnar Kärpät och inte blir kvar till nästa säsong. Under sin tid i Finland vaktade italienaren kassen i tio matcher och hade 91,0 i räddningsprocent samt 2,49 insläppta mål per match. I Färjestad den här säsongen hade han svaga 87,9 räddningsprocent och 3,19 insläppta mål per match. Förra säsongen vaktade 20-åringen kassen för Brynäs i HockeyAllsvenskan och storspelade då för att ta klubben tillbaka upp till SHL.

Damian Clara har ett gällande NHL-kontrakt med Anaheim Ducks och kommer troligtvis att spela i Nordamerika nästa säsong, om inte Anaheim bestämmer sig för att låna ut honom igen.

Bland övriga spelare som lämnar Kärpät och blir tillgängliga på marknaden återfinns bland annat de tidigare SHL-spelarna Marko Anttila, Ville Pokka och Tomi Karhunen.