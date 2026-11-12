2026/27 har vi fått se en ny Viktor Klingsell.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Över tre säsonger i U20 Nationell stod Viktor Klingsell för 86 poäng (36+50) på 83 matcher. Siffror som endast sex andra spelare i 07-kullen hittills tagit sig förbi. Men samtidigt höjdes också ett varningens finger för vad dominansen gjorde med Skellefteå AIK-löftets utveckling.

I samband med sommarens samling bekräftade Juniorkronorna Magnus Hävelid det SHL-klubben pratat om.

– Han behöver ju triggas, den typen av spelare. När man levererat så bra i J20 börjar man kanske säga "nu börjar det bli lite ovanor i delar av spelet", och då valde Skellefteå AIK, vilket är naturligt, att låna ut honom, sa han till hockeysverige.se.

Redan då menade dock förbundskaptenen att han sett fina steg under våren, och det i spelet utan puck – där Klingsell tidigare kommit undan med att "fuska" lite mer. Nu, när vi spolar fram bandet, är motsatsen det 19-åringen från Järfälla hyllas för.

– Han är inne på en häftig resa för att rent offensivt har han otroligt fina kvaliteter, har Hävelid sagt.

Klingsell tog plats i landslaget igen, för den sista samlingen innan Junior-VM. Ett mål och två assist noterades i protokollen, men löftet själv lyfter även han de andra delarna i spelet.

– Skitkul att ha Tre Kronorna på bröstet. Jag försöker göra mitt bästa. Jag tycker att jag gör en bra turnering utan puck i forecheck och backcheck, och vinner tillbaka puckar. Sen tycker jag att jag inte får så mycket utdelning på det när vi inte får speciellt mycket powerplay, men jag är nöjd. Jag har gjort mitt bästa så får vi se vad det blir av det, säger han till hockeysverige.se.

En ny Klingsell: "Satt i huvudet, att man kunde vara loj"

Större delen av den utvecklingen i spelet utan puck kommer också från lånen till Hockeyallsvenskan. Östersund i fjol och nu Kalmar HC.

– Otroligt mycket, att man kan ta ett kliv ner i lugn och ro och inte stressa sig till en SHL-plats, säger Viktor Klingsell om hur mycket möjligheterna hjälpt just den delen av hans spel.

– Skellefteå har ju sitt system och sina spelare som de vill jobba på. Sen får vi väl se vart det leder nästa år. Just nu gör jag framsteg i Kalmar, speciellt i spelet utan puck, men även i spelet med puck i powerplay. Det är lite svårare att skapa lägen, men jag tycker att jag har gjort det bra hittills, fortsätter han.

Klingsell blev tvåmålskytt direkt efter landslagssamlingen.

Foto: BILDBYRÅN

Framåt har också utdelningen fortsatt. Det med 15 poäng (6+9) över de 18 första matcherna denna HA-säsong.

– Det är väl fysbiten, att man trycker på med skridskoåkningen, säger Klingsell om vad han jobbat mest på.

– Man behöver vara starkare och ha mer fart där mot tuffare motstånd, men jag tycker att jag har blivit bättre på att ta pucken mot mål, att skjuta mer och ha lite mer "attack-mindset" än i U20 och U18. Där var det lite mer att man kan glida på utsidan och gå in och skjuta lite hur som helst. Det går inte längre.

Hur mycket har du reflekterat över det, att det lätt blev så i U20?

– Det är inget jag reflekterade över i stunden, men nu i efterhand har jag märkt att de där U18- och U20-matcherna satt lite i huvudet, att man kunde vara lite loj. Det går inte i A-lagshockeyn. Man måste vara rejäl i varje byte och varje sekvens.

Jagar både JVM- och SHL-plats: "Barndomsdröm"

Allt sammantaget gör helt enkelt att det nu är en annan typ av spelare som jagar den där platsen i Skellefteås A-lag till nästa säsong. Det första seniorkontraktet som skrevs i april gäller till 2028.

– Absolut. Jag tycker att jag har tagit stora kliv utan puck, och jag tycker att jag har blivit en mer stabil spelare, säger Klingsell.

Känner du nu att du skulle kunna fortsätta försöka göra samma saker i SHL också?

– Absolut. Det är ju målet, att jag ska jobba mig till en SHL-plats här på slutet av säsongen, och göra mitt bästa här i Kalmar. Då kommer det förhoppningsvis bli bra nästa år också.

Ett Junior-VM i Kanada skulle inte heller skada i jakten på den där drömmen.

– Otroligt mycket att få vara med där, avslutar Viktor Klingsell om vad det skulle betyda.

– Det hade varit en barndomsdröm att försöka försvara guldet där med alla kompisar man har i laget. Det hade varit helt magiskt.