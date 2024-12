Ikonen får ny roll i Växjö: “En grym effekt”

Viktor Fasth är redan målvaktstränare på ungdomssidan samt jobbar med Hockeygymnasiet i Växjö.

Men nu får han en utökad roll i Växjö Lakers och blir ny ungdomsansvarig.

– Att få in Viktor kommer innebära en grym effekt på ungdomsarbetet, säger Mikael Eriksson, utvecklingschef på Växjö Lakers Ungdom.

Viktor Fasth får utökad roll inom Växjö Lakers. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Sedan spelarkarriärens slut har Viktor Fasth haft fokus på ungdomshockeyn i Växjö där han både varit målvaktstränare samt arbetat med Hockeygymnasiet i staden.

Men nu får han en större roll i Växjö Lakers.

42-åringen anställs nämligen av SHL-klubben som ny ungdomsansvarig.

– Jag ser fram emot att jobba riktat mot ungdomarna i föreningen och bidra med mina erfarenheter runt världens roligaste idrott ishockey, vara med och stötta våra ledare i deras jobb med barnen, för att vi ska ge så många som möjligt förutsättningar och guidning i starten av deras förhoppningsvis långa kärlek till idrotten, säger Fasth på klubbens hemsida.

Viktor Fasth blir ledare efter karriären

Viktor Fasth hade en fantastisk resa i karriären då han debuterade i SHL som 28-åring och gjorde dundersuccé i AIK vilket ledde till att han skrev ett NHL-kontrakt vid 30 års ålder och fick spela 63 matcher för Anaheim Ducks och Edmonton Oilers. Han vann sedan också två SM-guld med Växjö 2018 och 2021.

Nu kommer Fasth att få föra vidare sin kunskap.

– Att få in Viktor kommer innebära en grym effekt på ungdomsarbetet. Viktor kommer in med en otrolig hunger och med hans gedigna spelarkarriär på proffsnivå är jag säker på att han kommer kunna sprida högst användbar kunskap till både spelare och tränare. Även att få in den person som Viktor är och inte bara den kompetens han besitter kommer att vara ytterst värdefullt, säger Mikael Eriksson, utvecklingschef på Växjö Lakers Ungdom.

Fasth vann flera individuella utmärkelser genom karriären och han är den målvakt som har vunnit Honken Trophy (som SHL:s bästa svenska målvakt) flest gånger då han tog hem priset 2011, 2012, 2018 och 2021. Säsongen 2010/11 vann han även Guldpucken som Elitseriens bästa spelare och senare under 2011 utsågs han till VM:s bästa målvakt samt blev MVP då han bar Sverige till final. 2017 vann Fasth sedan VM-guld med Tre Kronor.