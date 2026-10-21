Theodor Lennström har kommit tillbaka på ett starkt sätt för Linköping.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linköping har fått en tung start på årets SHL -säsong och ligger sist i tabellen. Under tisdagskvällen kom dock en efterlängtad seger för östgötarna. LHC tog en viktig bonuspoäng i rivalmötet mot HV71 sedan man avgjort på straffar.

En av hjältarna och isens bästa spelare var Theodor Lennström.

– Det kändes väldigt bra. Jag tycker vi gör en väl genomförd bortamatch och spelar bra hockey rakt igenom. Vi har långa anfall på dem och spelar hårt. Vi följer vår gameplan riktigt bra. Det var en skön vinst och det var väldigt viktiga poäng. Och att vi spelar som vi gör, med axlarna nere, i en sådan här match... Man blir stolt över gubbarna, vi gör en väldigt bra match, säger Lennström till hockeysverige.se efter matchen.

Theodor Lennström var den som säkrade bonuspoängen för Linköping då han satte den avgörande straffen.

– Jag har gjort den där många gånger förut så den sitter kvar i ryggmärgen. Jag visste exakt vad jag skulle göra och det var skönt att det gick hem den här gången också.

Theodor Lennström överlistade Felix Sandström för att skicka bonuspoängen till Linköping.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Theodor Lennström hyllas efter comebacken i Linköping

Att Theodor Lennström är tillbaka och spelar för Linköping har dock varit långt ifrån självklart. Backstjärnan har dragits med stora skadeproblem de senaste åren. I fjol spelade han blott 18 matcher för Linköping och var sedan borta i elva månader innan han gjorde comeback mot Frölunda förra veckan.

Lennström har sedan kommit tillbaka på ett bra sätt och hållit en hög nivå direkt i comebacken. Lagkamraten Brendan Shinnimin är då mäkta imponerad av Lennström.

– Det är en speciell spelare. Det är bara tråkigt att vi inte fick se honom spela på nästan ett år. Han förtjänar all kredd för han har verkligen jobbat arslet av sig för att komma tillbaka. Han har lagt ner så mycket arbete för att bli frisk igen, säger Shinnimin och fortsätter:

– Han kommer att vara en väldigt viktig spelare för oss, det kan man se redan efter de här tre första matcherna. Det ser ut som att han aldrig varit borta. Det är en grym kille att ha i omklädningsrummet, han ger oss mycket energi och är en otrolig spelare.

Även TV4-experten Petter Rönnqvist hyllar Theodor Lennström för sitt spel.

– På det här sättet som han har spelat i de första matcherna, jag är så imponerad över hur allting kan sitta. Allt från skridskoåkningen, passningarna och kylan med pucken. Jag är ruskigt imponerad av Lennström och vad han kan bidra med för det här laget. Han lyfter ju redan Linköping till att kunna vara mer spetsigare framåt, men även djupt ner i egen zon med sättet han behandlar pucken, sade Rönnqvist i gårdagens TV4-sändning och tillade:

– Han har varit borta så länge och att han är så pass alert och involverad i spelet direkt, jag vete katten om jag har sett det innan. Han kommer att betyda mycket för Linköping, det märks helt klart. Bra samarbete med Hultström också.

Backparet med Theodor Lennström och Linus Hultström dominerade på isen i går.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Starka backparet: "Lätt att spela med honom"

Theodor Lennström själv ger nu också sin syn på comebacken.

– Det känns väldigt bra. Det är inte lätt att komma tillbaka när man har varit borta i elva månader. Jag har spelat tre matcher nu och tycker att jag kommer in i det mer och mer. Jag känner mig pigg och stark i kroppen. Det är roligt att få spela hockey igen.

I matchen mot HV71 var det Lennström, tillsammans med backpartnern Linus Hultström , som ledde vägen för Linköping.

– Det är lätt att spela med ”Hultan”. Han är en smart spelare och vi hittar varandra. Vi tricklar oss ut ur svåra och jobbiga situationer. Det är väldigt kul att spela med honom.

När man varit borta så pass länge, vad är det svåraste när man kommer tillbaka och spelar igen?

– Det är väl just tajmingen och sådana saker. Jag känner att jag har fysiken, farten och allting sådär. Men det är tajmingen som tar längst tid innan man kommer in i det.

Efter elva långa månader är Theodor Lennström äntligen tillbaka igen.

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Öppnar upp om tuffa tiden: "Det har varit det jobbigaste"

Theodor Lennström berättar att han aldrig har tvivlat på att göra comeback, även om det känts långt bort under vissa stunder.

Vad har varit det tuffaste under de här månaderna när du inte kunnat spela?

– Det är väl just osäkerheten, att inte veta när man kan spela igen, och den mentala biten som har varit det jobbigaste. Det fysiska kan man alltid liksom kriga på och fortsätta kämpa, men just den mentala delen… Att inte veta när det ska bli bra eller om det ens ska bli bra. Hela den biten har varit tuff.

Lennström är också tacksam till Linköping för hjälpen som han har fått under skadeperioden.

– Vi har en mental coach här i klubben, Marcus Falk-Olander, han har gett mig ett otroligt stöd och guidat mig genom tuffa situationer. Han har varit grym just med den delen och hjälpt mig väldigt mycket.

Du måste vara rätt trött på gymmet, så hur är det att äntligen få spela regelbundet igen?

– Det har varit alldeles för många timmar i gymmet. Det är mycket roligare att vara tillbaka på isen nu igen. Det är väldigt skönt att kunna spela igen, avslutar Theodor Lennström med ett stort leende.