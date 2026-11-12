OLAUSSON: Magstarkt att inte agera – kan bli kostsamt för HV

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 är fast i botten av SHL – igen. Efter kvällens 2-4-förlust hemma mot Luleå är sviten nu uppe i sju raka nederlag. Spelet såg då i stora drag exakt likadant ut som innan uppehållet. Utan något hopp eller några tecken mot att saker och ting kommer bli bättre trendar nu HV71 mot ett nytt kval om inget drastiskt sker.

Så hur hamnade HV här igen egentligen?

Inför säsongen pratades det mycket om lagets situation på centerpositionen där Noah Philp plötsligt försvann och skapade ett hål i laguppställningen. Sedan värvades Mike Hardman och Pavol Regenda för att ”lösa krisen” på forwardssidan.

Men egentligen borde snacket mestadels ha handlat om backsidan.