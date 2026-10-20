OLAUSSON: Statistiken som oroar HV71

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV:s mörka siffror i E4-derbyt – LHC:s stora fördel

Sedan HV71 gick upp till SHL 2022 har man mött Linköping i E4-derbyn 16 gånger. Det är då rätt anmärkningsvärt att LHC har en ganska tydlig fördel i rivalmötena. LHC har nämligen vunnit 10 matcher medan HV71 gått segrande ur striden endast sex gånger.

Något som sticker ut ännu mer är att Linköping har haft plusstatistik just här i Husqvarna Garden. Linköping har vunnit fem av åtta matcher medan HV71 endast har tagit tre vinster efter förlängning. De senaste fyra säsongerna har HV71 alltså inte tagit en enda trepoängare hemma i Jönköping mot LHC.

HV71:s senaste hemmavinst i ordinarie tid mot Linköping var 3 april 2021, en 5-3-seger där Anton Wedin blev tvåmålsskytt för ett redan kvalklart HV.

Trenden håller nu också i sig då HV71 inte heller lyckas besegra Linköping efter full tid den här gången. Matchen gick bela vägen till straffar och där var det LHC som knep bonuspoängen. Linköping har nu vunnit sex av de nio senaste matcherna i Jönköping, det är starka papper.

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