Platt fall för Oskarshamn – mot bottenlaget

IK Oskarshamn åker på en smäll i Jämtland.

Det blir förlust för IKO med 3-1 mot nästjumbon Östersund och nu har laget fyra förluster på de fem senaste matcherna.

Björn Karlsson och Oskarshamn har en hel del att fundera kring. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn åkte ut ur SHL och kom ner till HockeyAllsvenksan med ambitionen om att kunna studsa tillbaka direkt upp till toppligan igen.

Men smålänningarna har stött på en hel del grus i maskineriet och nu kan klubbens status som ett topp sex-lag till och med vara hotat. Oskarshamn förlorar nämligen med 3-1 borta mot nästjumbon Östersund vilket innebär att IKO nu har fyra förluster på de fem senaste matcherna. Laget har också bara tagit en enda trepoängare på åtta matcher efter jul.

Oskarshamn, som fortsatt petar stjärnforwarden Carter Camper, fick en mardrömsstart då Östersund tog ledningen redan efter 61 sekunder. Det blev sedan också värre då hemmalaget utökade till 2-0 senare i första perioden. Ett uddlöst Oskarshamn lyckades inte få hål på Andreas Ljunggren i ÖIK-målet. Även om de till slut fick in en reducering, var det inte deras förtjänst.

IKO:s enda mål – ett självmål

Sören Dietz-Larsen blir utvisad för en slashing och Ljunggren lämnar då målet till förmån för en extra anfallare under den avvaktande utvisningen. Då råkar Linus Videll styra in pucken i eget mål när han ska ta emot en passning och Oskarshamn fick ett gratismål och en chans in i matchen. Sören Dietz-Larsen var sista IKO-spelare på pucken och noterades som målskytt i sin tredje match för klubben.

Dråpligt självmål av Linus Videll😬 pic.twitter.com/eq9bjMxped — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) January 19, 2025

Men Oskarshamn tog inte tillvara på möjligheten som gav till dem utan laget kunde inte få hål på Ljunggren för egen maskin. I stället kunde Erik Rainersson sätta spiken i kistan med ett 3-1-mål i tom kasse.

IKO har fyra poäng upp till Kalmar på femteplatsen och har långt upp till topplagen, där de hade ambitioner att vara. Nu har klubben bara fem poäng ner till Mora och sex poäng ner till AIK som båda jagar där bakom.

Östersund – Oskarshamn 3–1 (2-0,0-0,1-1)

Östersund: Carl Skärström, Albin Eriksson, Erik Rainersson.

Oskarshamn: Sören Dietz-Larsen.