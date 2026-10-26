Pekar ut stjärnan: ”Gått oerhört trögt"

Rönnqvist sätter Cehlarik som ett frågetecken.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

Växjös inledning av säsongen har gått lite under radarn. Det har inte varit så att smålänningarna direkt rosat marknaden. Lite ömsom vin ömsom vatten. Tidigare VM-målvakten, Petter Rönnqvist, är idag expertkommentator på TV4.



– Deras prestation så här långt var väntad, säger Petter Rönnqvist till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag såg definitivt inte Växjö som ett topp sex-lag med det dom gick in med. Nu fick Växjö in Oliver Nadeau som verkligen är en femetta-värvning och som behövdes. Inte minst i ”PP” efter att man förlorad (Reid) Gardiner som stod där förra säsongen.

– Det är första steget ”Okej, man tog in Nadeau, lyckosam”. Växjö har också en del yngre spelare och jag tycker att man inte kan förvänta sig mer så här långt.



Petter Rönnqvist ser annars målvakts och backsidan som lagets två starkaste sidor, men ifrågasätter offensiven.



– Två bra målvakter och en enormt bra backsida. En av dom bättre i serien såklart i konkurrens med Skellefteå och sedermera Färjestad som dykt upp där.

– (Morgan) Anderberg och Olle Karlsson får speltid liksom Kalle Kratz även om han inte är så ung längre. Eddie Levin och så vidare, men saknar spets på bredden offensivt.

Stora frågetecknet: Peter Chelárik

Växjö räknar med att Peter Chelárik kommer ta en stor roll och ansvar, men så här långt har det bara blivit en assist på åtta matcher och minus fyra i +/- statistiken.



– Det var också vad jag satte ett stort frågetecken kring innan. Chelárik har inte varit sig själv senaste säsongerna och har haft skadeproblem. Nu är han ändå inte lastgammal, 31 år, så jag förstår att det kittlar att få i gång honom. Klart dom inte har gett upp det ännu, men jag tycker att det har gått oerhört trögt. Jag tycker inte att han bidragit då han varit på isen och under matcherna jag haft har man inte lagt märke till honom på isen.

– Helt klart är Växjö i behov av några tunga nyförvärv på forwardssidan, precis som det var innan säsongsstart så det är inget konstigt med det.

– Sedan tycker jag att inledningen av säsongen, vilket jag får lov att säga, spel och strukturmässigt är ett hack upp mot den förra. Jag tycker man känner igen laget i försvarsspelet som kanske ironiskt nog var bättre i början. Då var det faktiskt Adam Åhman som var ur form.

Peter Cehlarik har fått en tung start på säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Förklaringen till Adam Åhmans ras?

Hur tänker du just kring målvaktsfrågan där Växjö har valt att satsa på Adam Åhman och Ludvig Persson?

– Om vi tar Adam Åhman som hade en enorm stark fjolårssäsong. Med Växjös, vad jag tycker, borttappade försvarsspel förra säsongen var han, som sagt var, enorm.

– Han gjorde då sin bästa säsong i SHL och det var stora förväntningar på honom till den här. Tittar vi på hans fyra första matcher släppte han åtta mer mål än förväntat. Laget spelade ett ganska bra försvarsspel, men det är bara ta den här Björklöven-matchen (2-4) då Åhman stod. Där var det två, tre mål av dom fyra han skulle tagit.

– Det blev en usel start för Adam Åhman. Då började man prata om hur försvarsspelet såg ut i Växjö, men jag tycker inte att det fallerade så mycket. Det var lite olika anledningar att det såg så ut och en stor var att Adam Åhman inte var i form.

– Tittar vi på hans senaste fyra, där jag tycker att laget svajade lite fram och tillbaka i prestationerna, har han släppt tre mål färre än han borde ha gjort. Han har ryckt upp sig rejält och om vi ser honom som förstamålvakt tycker jag att hans prestationer nu visar att han är på väg att studsa tillbaka till det han visade förra säsongen.



Håller Ludvig Persson SHL-klass?

– Ja, det tycker jag. Han hade en jättejobbig säsong förra året också då med att Adam Åhman spelade så bra. Det gjorde att han föll i skymundan. Han släppte en del enkla mål och kom inte upp till den nivån jag vet att han ville komma till.

– Nu försöker han slå sig tillbaka. Han har inte gjort bort sig utan håller en bra klass. Sedan får vi se vart hans vägar bär framåt. Just nu ser jag Adam Åhman som etta i Växjö.

Björn Hellkvist gör sin andra säsong som huvudtränare i Växjö.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ingen risk för bottenstrid – enligt Rönnqvist

Växjö har kanske SHL:s mest erfarna tränarduo i form av Björn Hellkvist och Joakim Fagervall.



– Även om jag tycker att laget tappade sin försvarsstruktur förra säsongen…

– För det första har dom en bra och god stämning. Fagervall och Hellkvist tycks komma bra överens, även med (Fredrik) Hellgren som nu varit så länge i Växjö. Man har bra koll på laget.

– Det är ett rutinerat och klokt ledarskap. Jag vet att det var väldigt positivt förra säsongen när Jörgen (Jönsson) lämnade och Björn kom in. Då blev det oerhört positivt för spelarna som verkligen gillade att han kom in.

– Mig veterligen skulle jag säga att Växjö är på en bra plats vad det gäller ledarskapet. Sedan är det såklart utmaningar. Det är bara att se hur jämn tabellen är där det hittills bara är två lag som stuckit i väg.

Ser du att det finns en risk att Växjö kommer bli indragna i den absoluta bottenstriden?

– Nej, inte i dagsläget som jag ser det. Adam Åhman är tillbaka. Växjö har en av dom bättre backsidorna som finns i SHL. Nu är även Sebastian Aho tillbaka. Han kommer bidra.

– Växjö har offensiva backar med (Brogan) Rafferty, Joel Persson . Även Jimi Suomi som försvinner lite när man har så många bra backar som är offensiva. Försvarsmässigt har Växjö även Keegan Lowe och Brian Cooper som är enormt staka där. Cooper har hittills haft en bra säsong.

– Det är forwardssidan. Frågetecknen som var innan, att man var tunna där och gjorde några värvningar man i alla fall kunde ifrågasätta lite. Bland annat Chelárik som skulle vara en ledande forward, men som än så länge inte fallit väl ut. Dessutom har man (Matias) Mäntykivi och (Eemeli) Suomi, som var skadad förra säsongen, och som det är frågetecken kring.

– På det planet har jag inte ändrat mig mot vad jag tyckte innan säsongen och Växjö behöver bredda sin topp. Få in några som blir lite lyckosamma där. Nu lever man mycket på Dennis Rasmusson , Lucas Elvenes och Oliver Nadeau i förstakedjan både när det gäller spelet fem mot fem, men inte minst var det gäller powerplay. Den kedjan är bästa powerplayenheten, avslutar Petter Rönnqvist.