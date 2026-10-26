Björklöven sitter lugna i båten trots trenden.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

”En käftsmäll”. Det är så Björklövens sportchef, Per Kenttä, summerar 8–1-förlusten i det upphaussade Västerbottenderbyt mot Skellefteå . Nu har det gått ett par dagar efter debaclet och Kenttä har fått samla sina tankar kring matchen.

– Vi var inte tillräckligt bra, är det korta och koncisa svaret, svarar Per Kenttä när hockeysverige.se frågar honom om vad som egentligen hände i lördags.

– Jag tycker att Skellefteå fick matchen dit de ville. Vi fick en tuff inledning som vi inte orkade hämta oss ifrån. Sedan var det inte så att vi inte ville vända på matchbilden eller kämpade för dåligt.

– Vi försökte, men det blev mycket en och en, att vi försökte på olika håll. Man ville kanske lite för mycket i stället för att göra saker och ting tillsammans. Då blev det alldeles för spretigt, vilket de utnyttjade skoningslöst.

Hur ser du på Skellefteås prestation i den här matchen?

– De var bra. Samtidigt kan inte jag fokusera på Skellefteå. Vi måste fokusera på oss själva och vi är inte nöjda med vår insats.

– Sedan visste vi att vi skulle möta ett bra lag, men vi måste kunna göra det betydligt bättre än vad vi gjorde.

Hur var känslan inombords hos dig när du vid sidan av såg ditt Björklöven bli så pass utspelat?

– Man är frustrerad. Framför allt tänkte jag på alla som kommit dit och hade väntat på den här matchen, men också på matchens dignitet.

– Nu är det måndag och vi kan inte sitta här och älta den här matchen i tre–fyra dagar. Vi måste gå vidare och fokusera på det vi kan påverka, och det är nästa match.

Per Kenttä om förstärkning till Björklöven

Björklöven ligger som nykomling i SHL just nu på en sjunde plats med 17 inspelade poäng.

– Det är som att åka en bergochdalbana av känslor. Vi har varit bra i vissa matcher och mindre bra i andra. Så kommer det säkert att vara under hela säsongen. Poängen kan ingen ta ifrån oss, så på så sätt är vi på en bra plats just nu.

– Just nu gäller det att hitta en väg ut ur den här negativa trenden som vi har haft med fyra raka förluster. Att få stopp på blödningen är vad vi får ha fokus på framöver.

Som nykomlingar, vilka förväntningar ska vi ha på Björklöven den här säsongen?

– Jag tycker att vi kan vara ett lag att räkna med. Det är också förväntningarna vi ska ha. Var det sedan slutar återstår att se.

– Vi håller huvudet högt och visst var det en käftsmäll vi åkte på i lördags. Det kommer säkert fler under säsongen, så det gäller att ta sig vidare från dem och fortsätta jobba metodiskt, för då kommer vi att vara att räkna med.

Skellefteå krossade Björklöven i Umeå.

Foto: Johan Löf / Bildbyrån.

Det har gått tolv matcher, har du hunnit se brister som gör att du börjar titta på att plocka in några nya spelare för att stärka upp truppen?

– Vi har de spelare vi har. Jag känner mig rätt tillfreds med läget på så sätt. Vi har Marcus Nilsson och Lucas Wallmark på skadelistan, vilket givetvis påverkar. Nu är båda snart tillbaka. Då hoppas jag att de framför allt gör de andra spelarna bättre.

– Vi ska inte bara tro att det är två spelare som kommer in och ska ändra på allting, utan det handlar om att vi kan göra det tillsammans: få ut deras skicklighet och samtidigt få ut andras skicklighet på grund av deras framstående egenskaper. Jag ser fram emot fortsättningen när de kommer i spel.

– Nu var inte det svaret på din fråga. Marknaden är väldigt begränsad. Givetvis håller vi ögon och öron öppna. Jag brukar säga att truppen är ett levande dokument, men just nu har vi inget i sikte. Samtidigt kan man aldrig i den här branschen säga att dörren är stängd, utan vi får se vad som händer.

Backar Magnus Bogren

Nick Shores kontrakt med Lugano går ut i dag…

– Ja, jag såg det. Något annat har jag inte att kommentera om det.

Hur ser du på Magnus Bogrens jobb så här långt?

– Vi är jättenöjda med honom. Det visar vi också i och med att vi förlängde hans kontrakt med två år. Vi vill jobba långsiktigt och med kontinuitet på ledande positioner.

– Det är helt enligt den riktning vi vill gå i som klubb och vad vi tror ger framgång över tid, avslutar Per Kenttä.