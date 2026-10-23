Fanns på SHL-klubbarnas radar – väljer Norge

Nick Leivermann har till slut gjort klart med en ny klubb.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Inför slutspurten på 2025/26 plockades Nick Leivermann in av Färjestad för att stärka backsidan. Resultatet blev fyra assist över 16 matcher och uttåg redan i en kvartsfinal mot Rögle. Kort sagt; inte tillräckligt för att få Karlstad-klubben att erbjuda ett nytt kontrakt.

Sedan dess har amerikanen gått klubblös – fram tills nu.

Tidigare i september uppgav Expressen att den 28-årige backen gjort klart med norska Vålerenga, och pekade på det faktum att klubben har ekonomiska muskler som gör att de kan erbjuda löner på samma nivå som de i SHL. Nu är flytten också bekräftats genom ett kontrakt skrivet till slutet av 2026/27-säsongen.

– Hans rörlighet och passningsskicklighet ger oss fler möjligheter, både defensivt och offensivt, säger sportchefen Morten Ask på lagets sajt.

Detta sker trots att Nick Leivermann, enligt Expressen, funnits på radarn hos flera SHL-klubbar.

Colorado Avalanche valde Leivermann i sjunde rundan av NHL-draften 2017, men därefter blev det endast 50 matcher på AHL-nivå. Detta efter en resa via college och NCAA.