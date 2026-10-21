MJÖRNBERG: En stark arbetsinsats är inte gott nog

Viljan finns där. Arbetsinsatsen likaså. Men förmågan är snudd på obefintlig.

Vi har sett det många gånger förut från lag som kommer snett in i säsongen och sen plötsligt varken verkar kunna få ut sin fulla förmåga eller ens vinna de kvällar när många saker görs rätt och just nu befinner sig Grästorp precis där.

2-3 hemma mot succénykomlingen Boro/Vetlanda var sjunde förlusten på åtta spelade matcher och hjärtelaget kan begrava allt vad slutspelshopp heter. Den där försiktiga lilla ambitionen som uttalades inför säsongen har gått i kras på bara några veckor. Nu handlar det snarare om att hitta en stabilitet som gör att man i slutändan inte behöver bli inblandade i striden om att spela negativt kval.

För fortsätter man på inslagen väg är det faktiskt en ganska stor risk att det är där man hamnar.

Det går inte att säga att Grästorp gjorde en dålig match hemma mot Boro/Vetlanda. Man kämpade och slet, försökte och krigade. Som helhet fanns den viktiga kampen där. Men man gjorde några avgörande moment alldeles för dåligt.

Samtliga Boro-mål kom i powerplay. De två första på i stort sett identiskt vis när grästorparna sjönk ner i knäet på sin duktige målvakt Hugo Andersson och var fullkomligt oförmögna att få bort de lösa puckarna. De framstormande gästerna fick hugga och slå både två och tre gånger innan pucken hamnade i nät. Försvarar man på det sättet blir det svårt att vinna hockeymatcher.

Speciellt som saken var den motsatta i andra delen av banan. Boro/Vetlanda kunde bekvämt städa undan returer och lösa puckar framför Victor Boman eftersom Grästorps forwards inte var tillräckligt desperata. Långa stunder också alldeles för oskickliga med puck i avgörande lägen.

Men det som sätter pricken över det hela är ändå det matchavgörande 2-3-målet. När Grästorp tillslut lyckats jobba in en kvitteringspuck (2-2) firade det sena nyförvärvet Rasmus Olsen Brekke med att skicka upp en spearing i veka livet på en Boro-försvarare och åkte fullt logiskt på ett matchstraff.

I det efterföljande numerära överläget satte Josh Laframboise den matchavgörande pucken. Så symptomatiskt för ett lag som fungerar och ett som inte gör det.

Det är lätt att säga att det bara är att fortsätta gnugga så kommer det förr eller senare släppa, men frågan är om det är så enkelt. Grästorp kämpar och sliter men det har bara räckt till en gång av åtta. Man är för veka bakåt, för trubbiga framåt och tar uppenbarligen lite för många alldeles för dåliga beslut. Detaljer som uppenbarligen leder till att en gedigen arbetsinsats inte är god nog.

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Boro/Vetlanda har snabbt växt in i kostymen som Hockeyettan-lag. Insatsen i Åse & Viste Arena var väl knappast någon av lagets mest glimrande stunder, men det var stabilt. Man spelade sitt spel, såg till att inte tumma på skridskoåkningen och tog tillvara på powerplay. Inte särskilt vackert, men vägvinnande.

Nu börjar vi närma oss punkten där det inte går att snacka om nyhetens behag eller en nykomling som flyger i inledningen längre. Tiden när Boro kan kallas för ett skrällgäng är förbi. Smålänningarna är helt enkelt alldeles för solida i sitt uppträdande för att det ska vara en lycklig slump när de radar upp segrar.

Det som Grästorp inte var förmögna att göra ikväll gjorde Boro/Vetlanda på ett ganska självklart sätt och då var det Grästorp som var tippade att komma betydligt högre i tabellen på förhand. Jag tycker det säger ganska mycket om laget och karaktären.

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Karlskrona fortsätter att hitta sena avgöranden och vinna hemmamatcher med 3-2. Mot Huddinge krävdes straffar, mot Hanviken förlängning och ikväll hittade KHK segermålet under ordinarie tid, men bara med knappa två minuter kvar av tillställningen mot HC Dalen.

Det var inte mycket till match. Ganska grötigt och bökigt och utan särskilt mycket stäm i spelet. Fansen lär fortsätta muttra över det spel Karlskrona visar upp, framförallt på hemmaplan. Det är inget vidare vackert. Men å andra sidan hittar man hela tiden vägar till att vinna matcher och det är en styrka.

Sju segrar på åtta försök varav sex med uddamålet vittnar om att det finns en styrka i gruppen.

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I helgen satt vi och ondgjorde oss över Hudiksvalls 15-1 på Wings och tyckte att det var ett resultat som inte är värdigt ligan. Ikväll var det söderseriens tur när Tingsryd fullständigt sprang ifrån Västervik och kunde vinna med 9-1. Så får det så klart inte heller se ut.