Där hamnar Mattias Tedenby

Mattias Tedenby flyttar till Finland efter fyra år i HV71.

Foto: Christofer Cederberg / Bildbyrån.

Under försäsongen plockade HV71 in Mattias Tedenby för att täcka upp under försäsongen. Klubben ville sedan ha kvar honom på ännu ett tidsbegränsat kontrakt, men det valde klubbikonen att nobba. Istället har han sökt efter sin nya klubb samtidigt som säsongen har dragit igång.

Nu har han också presenterats av sin nya klubb.

36-åringen kommer nästa säsong att spela för HPK i Liiga. Tidigare har han spelat i Schweiz, Vitryssland och Ryssland i Europa, och nu väntar för första gången spel i Finland.

Mattias Tedenby går till Finland

Profilen har vunnit tre SM-guld med HV71 och kommer senast från fyra raka säsonger i klubben. Det var däremot tuffa år med tre raka kval innan de gick skilda vägar under sommaren.

HPK ligger på en 13:e plats i tabellen och har vunnit fem av 17 matcher. Nu kommer Mattias Tedenby in som en förstärkning. Veteranen har en lång och framgångsrik karriär bakom sig och har även 120 NHL-matcher på sitt cv. Förra säsongen blev det tio poäng på 48 matcher i SHL.