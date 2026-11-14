Maja Nylén Perssons Sverige möter Kanada i semifinal.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Förutom inledande två perioderna mot Kanada i premiären har Damkronorna imponerat stort i VM. Kvartsfinalen mot Schweiz var inget undantag även om det ”bara” blev 1-0. Det viktigaste var trots allt just att vinna och ta sig förbi kvarten. En av planens bästa spelare var PWHL-proffset, Maja Nylén Persson.

– Schweiz är ett lag vi har mött många gånger under säsongen i Euro Hockey Tour så vi hade en ganska bra koll på dom. Sedan tror jag alla som var med OS var väldigt revanschsugna efter förlusten i bronsmatchen, säger Maja Nylén Persson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi kom in till matchen med en bra känsla och har under gruppspelet hittat en trygghet i vårt spel, så jag tror alla kände sig trygga med vad vi skulle gå ut och göra.

Nylén-Persson om segern mot Schweiz

Matchen saknade inte målchanser, men det blev ändå bara ett mål i den.

– Vi hade det mesta av spelet och pucken, vilket vi brukar ha mot Schweiz. Samtidigt är Schweiz ett bra kontrings lag.

– Det gick ett tag in i matchen utan att vi hade fått in pucken, men vi visste att fortsätter vi spela som vi gjorde kommer dom inte orka och det kommer trilla in någon puck, vilket det gjorde (Sara Hjalmarsson målskytt). Det var väldigt skönt.

Maja Nylén Persson.

Foto: Foto: Bildbyrån.

Ni har öst in mål i VM, men när ni möter Schweiz tycks det låsa sig, varför tror du att det ser ut så?

– Precis. Deras målvakt (Saskia Maurer) spelade bra. Sedan vet Schweiz hur dom ska försvara sig mot oss. Dessutom blev det en anspänning när det är en kvartsfinal och utslagningsmatch. Nu gick det vägen, vilket är det som räknas.



Hur upplevde du sista minuterna?

– Jag var på isen och tycker också att det är skönare att vara på isen än att kolla på, säger Nylén-Persson med ett skratt och fortsätter:

– Det känns mer nervöst att vara vid sidan, men jag tycker att det kändes tryggt under hela matchen och det är en känsla jag haft under hela turneringen, att vi kommer lösa det.

Om du blickar tillbaka på gårdagens match och turneringen i stort, hur ser du på din personliga prestation?

– Igår, även om det var en kvartsfinal, behöll jag mitt lugn och kunde spela ut. Det känns skönt att kunnat bidra med ett tryggt spel i en utslagningsmatch.

–Jag tycker också att det är något jag bidragit med under hela turneringen liksom mitt passningsspel och vara pålitlig både offensiv och defensivt.

Så ska Kanada besegras

Imorgon väntar ånyo match mot det Kanada som Sverige förlorade i premiären mot med 5-1, men nu handlar det i stället om semifinal.

– Kul att få möta Kanada igen. Jag hoppas att det blir en liten annan matchbild. Att vi inte drar på oss så många utvisningar som i första matchen så vi verkligen får en ärlig chans att spela mot dom.

Maja Nylén Persson i förra matchen mot Kanada.

Foto: Foto: Bildbyrån.

Vad ser du som anledningen till att det såg ut som det gjorde inledningsvis i premiären?

– Jag vet inte, men det var även domarnas första match i turneringen. Dom var kanske lite heta på pipan. Efter det tycker jag att vi har hittat rätt nivå i det. Det ska bli kul att försöka mäta oss mot Kanada.

Vad talar för att Sverige spelar final på måndag?

– Vi går in som ”underdogs” i den här semifinalen och har inget att förlora. Pressen är på Kanada och vi har hittat ett tryggt grundspel under hela turneringen. Det är också vad vi känner oss trygga med och ska fortsätta med, avslutar Maja Nylén-Persson.



Semifinalen spelas imorgon klockan 19. Klockan 15:00 möts Finland och USA i den första semifinalen.