SHL-klubben bekräftar – följer succéspelaren

Carl Mattsson har gjort tio poäng på 14 matcher.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Med åtta mål på tio matcher leder MoDo Hockey s forward Carl Mattsson den interna skytteligan. Det är hans andra säsong för Örnsköldsvikslaget och kontraktet går ut i vår.

Uppväxt i Luleå och 210 matcher för Luleå Hockey blev det innan han först flyttade till finska Vasa Sport och sedan hamnade i MoDo för att fortsätta utvecklas.

Nu bekräftar Luleås sportchef Ulf Engman för NSD att han har koll på Mattsson och nekar inte ett värvningsförsök.

– Det är en Luleåkille och vi följer honom noga, sa han.

Var på plats när Luleå spelade

Mattsson var på plats i Coop Norbotten Arena när Luleå tog emot Djurgårdens IF Hockey under lördagen, men det ska inte ha någonting med framtiden att göra.

– Att jag var där i lördags berodde enbart på att vi firade en hockeyintresserad släktings födelsedag, men jag har många kompisar som är inbitna supportrar och det var roligt att träffa alla. Att Luleå Hockey följer mig är också kul. Hemma är ju hemma och jag strävar efter att spela på en så hög nivå som möjligt, men jag är under kontrakt och det är att förverkliga vårt mål jag fokuserar på, säger Mattsson till NSD.

Carl Mattsson: "Lossnat för mig"

Det var tre och ett halvt år sedan Mattsson lämnade Luleå för att han fick begränsat med istid av den dåvarande tränaren Thomas Berglund. Fjorton matcher in på den här säsongen har han presterat som han vill.

– Det känns roligt att det har lossnat för mig – och jag känner inte samma press längre, har börjat tro mer på mig själv och slutat älta mina misstag.

Hittills har det blivit åtta mål för den 27-årige forwarden och skulle han fortsätta i samma takt resterande del av säsongen slutar han på totalt 30 mål.