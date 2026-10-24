KARLSSON: Punkterna som talar för och emot ett Brynäslyft

Ett topptippat Brynäs har minst sagt blandat och gett under säsongsupptakten. De inledde med en 7-2-förlust, följde upp det med en 9-2-seger och hade sedan några bra prestationer i rad, innan de nu återigen haft problem att få ihop 60 bra minuter och få vinsterna med sig.

Efter den fruktansvärt dåliga förstaperioden idag mot Rögle , där de förvisso hade två stolpskott men inget skott som räknades som ett officiellt skott på mål, kändes det som att krisrubrikerna fanns runt hörnet. Men man lyckades ta sig tillbaka i matchen på ett ganska imponerande sätt och jobbade i alla fall till sig en poäng. En poäng som på ett sätt betyder betydligt mer än en vanlig poäng. Men en poäng som verkligen hade behövt vara tre, för att man skulle gå helt stärkta ur den här matchen.

De värsta krisrubrikerna får vi såldes lägga åt sidan tills vidare. Brynäs ligger dessutom åtta, med kortare avstånd till topp-sex än ner till kvalstrecket. Skulle det här visa sig vara säsongens värsta formsvacka (det lär ju bli noll poäng på torsdag när omöjliga Färjestad kommer på besök) så kan man nog ändå ta sig ur den hyfsat helskinnade.

Det finns några punkter som talar för att Brynäs kommer kunna lyfta i tabellen - och några som talar för att de kommer få fortsatt jobbigt att ta trepoängare.

Det som talar för