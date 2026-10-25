Johan Franzén berättar om de unga åren.

Foto: Hockeysverige & Bildbyrån.

Under det sista junioråret spelade Johan Franzén i division 3 hemma i Boro/Vetlanda. Den blivande NHL-ikonen hade då varit en sväng till HV71 och vänt. Åren som följde gick forwarden via Tranås till Linköping i SHL .

Därefter vann han både Stanley Cup och VM och anses i dag vara en av de stora spelarna från sin generation.

Det finns också många likheter med en annan talang från Boro/Vetlanda, nämligen Wiggo Sörensson . Stortalangen har valt att stanna kvar i moderklubben trots lockrop från i princip samtliga av landets elitklubbar. Förra säsongen var han lagets poängbästa spelare i Hockeytvåan och nu har han även fått en flygande start i Hockeyettan .

I somras blev han även draftad av Carolina Hurricanes .

– Ja, och jag blev draftad när jag var 25. Jag var fortfarande skygg när jag spelade i SHL. Jag ville inte ens göra mål, "fyfan då får jag göra en intervju". Jag blev en defensivspecialist istället, och kunde livnära mig på det, berättar Johan Franzén.

"Det släppte något kopiöst, all ångest"

När Johan Franzén började komma ut ur sitt skal gick det snabbt. Från Linköping etablerade han sig direkt i Detroit Red Wings , som då var ett av världens bästa lag.

Inte minst i slutspelen var svensken fenomenal. När de vann Stanley Cup säsongen 07/08 var han bäst i hela slutspelet med 13 mål på 16 matcher. Även året efter när Detroit gick till final blev det 23 poäng på lika många matcher.

– Sakta men säkert för varje år blir man självsäkrare. Fan, man har många människor längs vägen som har hjälpt en att komma ur skalet. Till slut var jag lite redo, vid 24 års ålder, att ta för mig och börja synas.

Just i slutspelen stack han verkligen ut och under åren i Nordamerika hade Johan Franzén ett bättre poängsnitt i slutspelet än i grundserien. När karriären summerades fanns det över 700 matcher i Detroit på meritlistan.

– I USA är alla så sjukt positiva. Först efter en förlust vågade man knappt gå ut, den där svenska mentaliteten. En högkänslig person som jag, som minns varenda ord som någonsin sagts till mig... det släppte något kopiöst, all ångest och sånt. Det är lätt att växa där borta med hur positiva de är och fokusera på det bra man gör. Där gick min resa fort, med någon annan känsla i kroppen.

"Skulle nog inte jämföra Wiggo med mig..."

Wiggo Sörensson är just nu aktuell för juniorlandslaget och ska vara med i den sista samlingen inför junior-VM. Han var även en nyckelspelare för Sverige när guldet i U18-VM bärgades. Att Carolina också valde att tinga talangen i en andra runda säger mycket om hans anseende.

Och det återstår att se om han gör samma resa som Johan Franzén och en dag åker över och testar på att spela i NHL.

– Innan jag kom till USA var det ingen i mitt liv som sagt att jag hade ett bra skott. När jag kom dit började alla prata om det. Jag tänkte; "Va, har jag?", och så började jag skjuta och göra mål. Så var det för mig i alla fall.

Med tanke på att de båda har samma moderklubb och att båda stannade länge i klubben gör att det dras många paralleller mellan dem.

– Jag skulle nog inte jämföra Wiggo med mig, han är nog inte lika folkskygg som jag är. Han är rätt skön, skrattar ikonen.

Source: Johan Franzén @ Elite Prospects

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Mikael Mjörnberg och Johan Franzén.

00:00 Programstart

04:17 - Mikael Mjörnbergs tankar om Sörensson inför säsongen

07:56 - Johan Franzén om det speciella med Boro/Vetlanda

13:40 - Franzén om likheterna mellan hans och Wiggos resa

23:33 - Spela mot män istället för U20-serie

25:38 - Chanserna för Wiggo Sörensson att komma med i JVM

34:21 - Wiggo Sörensson utmanar det svenska systemet

38:29 - Draft och framtid

47:21 - Veckans junior

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