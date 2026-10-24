"Jag minns när vi slogs på uppvärmning"

Mikael Granstedt och Peter Andersson om rivaliteten i Västerbotten.

Hockeysverige.se:s Måns Karlsson räknade ut att det var 13863 dagar sedan Björklöven och Skellefteå möttes i elitserien. Närmare bestämt 10 november 1988. Alltså säsongen 1988/89. Hur gick det då i matchen? Jo Skellefteå vann med 2-0 efter mål av Johnny Forsman och Mikael Pettersson. Matchens särklassiga förgrundsfigurer var målvakterna Dick Andersson i Skellefteå och Jörgen Wikström i Björklöven.



Lagen hade även mötts några veckor tidigare uppe i Umeå. Då vann hemmalaget med 4-2. Björklövens målskyttar var då Jan Lundström, Roger Forsberg, Johan Törnqvist och Pär Edlund medan Mikael Lindman gjorde Skellefteås båda mål.



Nu väntar ånyo ett Västerbottenderby och inför det har hockeysverige.se pratat med två av spelarna som var med 1988. Peter Andersson i Björklöven och Mikael Granstedt från Skellefteå. Duon vann för övrigt Junior-VM guld tillsammans 1981.



Hur upplevde ni att rivaliteten mellan Björklöven och Skellefteå var vid den tiden?



Peter Andersson:

-- 1988 var det ändå ganska lugnt med rivaliteten. Klart att på läktarna var det mycket, men just som spelade hade det lugnat ner sig.

-- Det var mycket värre i början av 1980-talet då jag kom till Björklöven. Då var det nästan som lite hat mellan lagen och spelarna, men jag måste säga att det blev lite lugnare med åren.

Peter Andersson efter SM-guldet 1987. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N



Mikael Granstedt:

-- Jag minns mer rivaliteten från lite tidigare då Kjell-Arne Vikström, Rolle Stoltz och när vi slogs på uppvärmningen och sådana saker.

-- Precis som Peter säger upplevde jag också att det var mer i början av 1980-talet, men i slutet av 1980-talet for vi också ut ur elitserien, vilket kanske påverkade.



Peter, hade du själv möjligheten att någon gång spela för Skellefteå?

-- Nej, det hade jag inte.



Hade du tagit chansen om du fick den?

-- Nej, det hade jag aldrig kunnat tänkt mig.



Mikael, har du haft chansen att spela för Björklöven?

-- Nej, faktiskt inte.



Hade du tackat ja om du fått frågan?

-- Nej. 1984 hade jag erbjudande från alla elitserielag utom Björklöven. På den tiden var det nog bara Tomas Hedin som for till Björklöven från Skellefteå.

Mikael Granstedt. Foto: Arkiv

Senaste matchen i elitserien mellan lagen var alltså 1988, minns ni något från den matchen idag?



Mikael Granstedt:

-- Nej, den minns jag inte. Det jag minns bäst var då vi hade John Slettvoll och fighterna som var där. I slutet av 1980-talet hade det där med rivalitet avtagit lite. Det var inte lika hett som tidigare.



Peter Andersson:

-- Jag har för mig att det var en ganska avgörande match om vilka lag som skulle hamna i Allsvenskan efter jul. Vi hade Skellefteå i slutet av någon säsong om vart vi skulle hamna någonstans, så det måste ha varit då.



Nu är både Björklöven och Skellefteå i SHL, vad tror ni att det betyder för respektive stad att derbyna är tillbaka?



Mikael Granstedt:

-- Jag tycker det är jättekul och önskar verkligen att Björklöven lyckas hålla sig kvar nu. Klart att dom har sprattlat i början, men nu kanske det börjar svikta litegrann. Jag vill ha norrlandslag uppe. Gärna MoDo också.

-- Det jag inte riktigt gillar är det här med att hata ”Löven” och allt det där som är och har varit på läktarna. Även om ”Löven” spelat i Allsvenskan och vi i elitserien (SHL) har det kommit upp skyltar med ”Hata ”Löven”. Exempelvis då vi spelat mot Färjestad hemma.

-- Jag förstår inte riktigt det där. Jag tycker att vi ska vara rädda om varandra, men det såklart vara en rivalitet på ett bra sätt.



Peter Andersson:

-- Jag tror att det betyder ganska mycket. Jag tror även att Skellefteå har saknat Björklöven uppe i SHL eftersom det blir speciella matcher.

-- Framför allt för fansen är det en stor match. Naturligtvis även som spelare, men jag tror att det ändå är lite större för fansen, men jag tror att det är viktigt för bägge klubbarna.

Lagen möttes senast i en träningsmatch i augusti. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Peter, hur ser du på Björklövens säsong så här långt?

-- Jag har sett några matcher då jag haft möjlighet. Tyvärr spelar vi oftast både tisdag och lördag här nere (tränare

-- Från början såg det jättebra ut och det var en bra energi i laget. Nu såg jag matchen mot Malmö och den tycker jag var lite sämre. Som nykomling kommer det naturligtvis gå lite upp och ner för laget.

-- Sedan blir det kännbart med skador och sådant när Björklöven inte har en lika bred trupp som etablerade SHL-lagen har.



Mikael, hur ser du på Skellefteås säsong så här långt?

-- Så där… Det finns ett sparkapital på många spelare rent poängmässigt. Ibland blir dom lite plottriga i egen zon. Dom är duktiga på att spela sig ur, men det måste gå snabbare. Ibland spelar dom fast sig på grund av att dom känner att dom är så pass bra.

-- Skellefteå ser starka ut och, som jag sa, finns det ett sparkapital kvar i många spelare.



Hur slutar Björklöven mot Skellefteå?



Peter Andersson:

-- Naturligtvis hoppas jag och tror på Björklöven. Det är ett derby och vad som helst kan hända. Även om kanske Skellefteå har ett bättre lag så tror jag att Björklöven kan överraska. Det är dessutom hemmamatch i Umeå så då tror jag definitivt på Björklöven. -- Jag har sett några matcher då jag haft möjlighet. Tyvärr spelar vi oftast både tisdag och lördag här nere (tränare Küsnacht Lions ). Några torsdagsmatcher har jag ändå sett.-- Från början såg det jättebra ut och det var en bra energi i laget. Nu såg jag matchen mot Malmö och den tycker jag var lite sämre. Som nykomling kommer det naturligtvis gå lite upp och ner för laget.-- Sedan blir det kännbart med skador och sådant när Björklöven inte har en lika bred trupp som etablerade SHL-lagen har.-- Så där… Det finns ett sparkapital på många spelare rent poängmässigt. Ibland blir dom lite plottriga i egen zon. Dom är duktiga på att spela sig ur, men det måste gå snabbare. Ibland spelar dom fast sig på grund av att dom känner att dom är så pass bra.-- Skellefteå ser starka ut och, som jag sa, finns det ett sparkapital kvar i många spelare.Peter Andersson:-- Naturligtvis hoppas jag och tror på Björklöven. Det är ett derby och vad som helst kan hända. Även om kanske Skellefteå har ett bättre lag så tror jag att Björklöven kan överraska. Det är dessutom hemmamatch i Umeå så då tror jag definitivt på Björklöven.

Mikael Granstedt:

-- Jag hörde en på radion som var Skellefteå AIK:are. ”Dom vinner med 11-1”, skrattar Mikael Granstedt och fortsätter:

-- Det blir nog en jämn match och som jag sa till min fru, att Björklöven behöver nog poängen med än Skellefteå i slutändan. Jag tror nog ändå att Skellefteå kommer vinna med 5-2.