Ikonen driver hockeyskola för tjejer: ”Brinner för tjejernas framgångar”

19:e året. Så länge har faktiskt Maria Rooths hockeyskola för tjejer funnits.

Unik så klart vad det gäller just hockeyskola för tjejer.

– Rooths hockeyskola tror jag har betytt mycket för många tjejer både för oss i Sverige men även tjejer från andra länder, säger Thea Johansson som går på college i USA.

Många av våra svenska toppspelare har spelat där. Bland andra Thea Johansson som idag går på college i USA.



– Rooths hockeyskola tror jag har betytt mycket för många tjejer både för oss i Sverige men även tjejer från andra länder, jag kommer ihåg att vi hade ett gäng isländskor den veckan jag va där, berättar Thea Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– För mig var de första gången jag åkte på en kamp med bara tjejer, de blev väldigt speciellt, allt snack och häng i omklädningsrummet som man kanske missade lite när man spelade med killarna, vilket de flera av tjejerna gjorde under den tiden. Jag fick lära sig många saker både på och utanför isen.

– Ett annat roligt minne jag har från kampen är att jag i slutet av veckan vann veckans kompis och fick en Rögle tröja med mig hem, vilket jag va mycket stolt över.

– Maria Rooth har alltid varit en förebild och har visat på att de finns många möjligheter när man är tjej och spelar hockey, så som åka till USA och spela college hockey.

Från och med sommaren 2025 kommer Maria Rooth hålla hockeyskolan på hemmaplan. Det vill säga i Ängelholm.



– I sommar blir det 19:e året. Vi har varit på lite olika ställen och nu senast i Halmstad. Jag har hela tiden haft en dröm, inget jag försökt leva ut jättelänge, men att flytta hem campen, berättar Maria Rooth för hockeysverige.se och fortsätter:

– För tolv år sedan testade jag med Rögle för att se om dom var intresserade, vilket dom inte var då. Det var en annan tid och passade betydligt bättre med Halmstad. Vi hade också jättefina år där.

– Samtidigt är det något med att komma hem. Rögle är min förening. Den jag har växt upp i och nu kan vi äntligen flytta hem den.



Kommer ni då kunna utöka intaget?

– Grejen är att vi har möjligheten till det. Catena Arean med omnejd har tre is-ytor. Det är ett ännu större och uppgraderad komplex än Halmstad. Vi kan nu ta emot över 500 elever om vi vill.

– Sedan handlar det såklart om att hitta eleverna som vill komma. Vi var ändå 400 förra året och har nu möjligheten att ta emot fler i år.



19:e året, vad tror du den här hockeyskolan betytt för utvecklingen av hockeyn på damsidan?

– Jag vill ändå tro att vi skapat någon slags plattform och utvecklingsstation i svensk hockey på flicksidan. Vi har haft lite drygt 2 800 tjejer som gått via vår skola under 19 år. Det kan låta som en liten siffra, men vi har bara skolan en vecka varje sommar.

– Det är många jag ser idag, och som jag kommenterar ganska ofta, som har gått via skolan. Jag vill hoppas att vi gett tjejerna lite hjälp på traven i unga åldrar att känna hopp och tro att fortsätta.

– Vi får också ganska många kvitton på det varje sommar, vad skolan betyder för många. Det jag är mest stolt över i min karriär är den skolan vi byggt upp.



Många av spelarna i SDHL och även som idag spelar i Nordamerika har gått på skolan.



– I det landslag som spelade under förra veckan kan jag nämna Ida Karlsson, Thea Johansson, Nicole Hall, Sofie Lundin… Det kan vara några fler.

– När jag tittar även på ungdomslandslaget är det också väldigt många som har gått hos oss.



Vad låg bakom att du för 19 år sedan startade hockeyskolan för enbart tjejer och vad är det som gör att du fortfarande driver den?

– Jag föreläser en del. Då pratar jag ofta om att det ibland kan vara bra att ha hinder i sitt liv. Att komma över saker för att inse vad man brinner för. Jag brinner för de här tjejernas framgång.

– Tillexempel fick jag aldrig vara på någon hockeyskola för enbart tjejer utan fick byta om i dom berömda skrubbarna. Det är ett utanförskap i sig.

– Direkt efter OS i Turin 2006 kände jag att det inte fanns något bättre läge att starta en hockeyskola och få lite hype för flick och damhockey. Då startade jag skolan och hade 18 elever. Sedan har vi växt till att kunna ta 270 elever på en vecka.

– Grunden är utifrån vad jag själv har gått igenom. Att kunna ge tjejerna något som jag själv aldrig fick uppleva.

– Det finns jättemånga hockeyskolor, men det jag brinner för mest är kanske inte hockeyn i sig. Tjejerna får en fantastisk hockeyträning hos mig, men jag tror att i dagens samhälle saknas det att folk blir sedda på ett genuint och bra sätt. Vi suktar efter att bli sedda och det ser vi till att dom blir.

– Vi kan deras namn och utgår från barnens behov hela tiden. Det är också varför jag tror att skolan blivit så populär. Tjejerna har roligt och man lär känna nya kompisar.

Är det här också vad som fortfarande driver dig?

– Ja, så är det. Den drivkraften jag pratat om och passionen för idrotten finns kvar hos mig än idag.

– Det är ett stort steg för oss att flytta skolan till Ängelholm, men det är också i vår ambition att hela tiden utveckla skola till att bli bättre. Att den inte ska stagnera. Det är superviktigt för mig. Tjejerna ska känna är jag gör det här för dom, att det blir bättre varje gång vi flyttar skolan.

– Nu var det länge sedan senast och det måste finnas en anledning till att vi flyttar skolan, vilket det verkligen finns. Vi tror att det här blir en uppgradering. Hockeyskolan 2.0 kan man säga, avslutar Maria Rooth.