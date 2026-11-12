"Förstår att fansen är besvikna – vi ger dem inte ett jävla skit"

Hugo Fransson är tydlig med sin besvikelse efter nya förlusten.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 gick in till landslagsuppehållet med sex raka förluster i bagaget och hoppades nu på ett trendbrott.

Hemma mot Luleå blev det dock återigen förlust.

Trots 36-22 i skott blev det ännu en förlust för smålänningarna som parkerar på jumboplatsen i tabellen. Efteråt var Hugo Fransson kritisk mot insatsen.

– Första perioden är inte bra, starten av andra likaså. Sedan tycker jag att vi rycker upp oss och spelar riktigt bra. Det ser vi också, vi trycker på och tar över matchbilden och lyckas kvittera. Sedan kommer vi ut till tredje och blir bekväma igen. Då pressar de på i stället och lyckas få in till den till 3-2, men sedan lyckas vi inte resa oss igen, säger HV-backen till hockeysverige.se.

Hugo Fransson om frustrationen: "Vi är lika besvikna"

Ni har ju bättre chanser än Luleå och borde göra fler mål känns det som, hur frustrerande blir det när det inte vill sig trots att ni stundtals spelar bra i matcherna?

– Det räcker inte med bara femton bra minuter per match utan det gäller att vi spelar i 60 minuter. Man förstår liksom att fansen är besvikna och vi är lika besvikna, vi spelare och ledare här. Det känns som att de är här och stöttar oss varje dag men vi ger inte ett jävla skit tillbaka. Det är också någonting som är riktigt frustrerande.

Vad har ni pratat om under uppehållet för att komma ut på ett bättre sätt och bryta trenden?

– Vi har pratat om att nollställa här efter första fjärdedelen av säsongen. Vi tar ett kliv vidare härifrån för att nollställa och försöka bygga vidare på Malmö-matchen, säger Fransson och fortsätter:

– Vi måste bli mer rejäla i egen zon, och framför vår kassa. Vi har verkligen lagt en stor vikt i att blockera skott, både forwards och backar, för att göra det lätt för Felix och Herrman i målet. Det var väl mestadels det som vi pratade om.

Där finns det ju fortfarande förbättringsutrymme för båda Luleås första mål kommer via backskott som går hela vägen in?

– Ja, det är som du säger, om vi blockerar de skotten hade det kunnat se annorlunda ut. Om vi lyckas med det kan vi skala bort x antal mål på en säsong. Sedan är det ju oturligt också, andra målet går ju in via Olles klubba. Det är inte första gången som vi får ett sådant mål emot oss. Det är klart att man blir irriterad och frustrerad när sådant händer... Det är ingenting som man kan göra något åt men vi blir extremt hårt straffade när det händer.

Tufft läge för HV71: "Nu har vi inget att förlora"

Under kvällens SHL -omgång vann både Växjö och Linköping vilket gör att avståndet uppåt växer för HV71. Laget har sju raka förluster och efter 15 omgångar har man sex poäng upp till säker mark.

Hur är det mentala läget i laget just nu? Ni borde ha vunnit mot Malmö innan uppehållet men tappar sent och i kväll kanske ni också borde ha vunnit men resultaten fortsätter att gå emot. Hur hanterar ni det mentalt?

– Det är klart att det är tufft. Man vill vinna matcher och det är därför man spelar hockey. Man vill ju såklart göra det bra ifrån sig och hjälpa laget så mycket som möjligt. Som du säger har det inte studsat vår väg och vi har inte varit tillräckligt bra.

– Men vi ligger sist i tabellen och det finns bara en väg och det är uppåt. Det känns som att vi stundtals spelar för att inte förlora, vilket vi inte kan göra, utan vi måste spela för att vinna. Nu har vi liksom ingenting att förlora. Det gäller bara att vi fortsätter att bygga vidare på det som vi har gjort bra och rätta till det som vi har gjort mindre bra, avslutar Hugo Fransson.