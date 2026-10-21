Filip Wiberg lånas tillbaka hem till Sundsvall.

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Inför årets säsong värvades Filip Wiberg till Vimmerby efter att ha öst in poäng i Sundsvall under flera säsonger. Efter tre starka år hemma i Sundsvall fick 24-åringen återigen chansen i HockeyAllsvenskan igen.

Återkomsten till andradivisionen har dock inte gått som planerat för Wiberg.

Han har hamnat snett under säsongsinledningen och haft svårt att ta plats i Vimmerby. Wiberg har varit ombytt i åtta av lagets elva matcher, men har dock endast fått speltid i fyra matcher. Han har dock endast fått några enstaka minuter här och där men annars varit antingen bänkad eller suttit helt utanför laget i Vimmerby.

Nu meddelar därför Vimmerby HC att forwarden lånas tillbaka till Sundsvall Hockey. Hockeyettan -laget tar också emot Filip Wiberg med öppna armar.

– Det är väldigt roligt att få tillbaka Wibbe. Vi vet vilka kvaliteter han besitter och han blir ett välkommet tillskott till vår trupp. Vi ser verkligen fram emot att ha honom tillbaka hos oss, säger huvudtränaren Jonas Lindström via Sundsvalls hemsida .

Låneavtalet gäller vecka för vecka till en början och Sundsvall meddelar att Wiberg ansluter till laget med omedelbar verkan.

Filip Wiberg är tillbaka i Sundsvall Hockey

Filip Wiberg gjorde debut i HockeyAllsvenskan redan som 17-åring säsongen 2019/20 när han spelade i Karlskrona . 2021 flyttade han sedan till Västerås och tog en ordinarie plats i A-laget. Efter en tyngre andra säsong lämnade dock Wiberg och avslutade säsongen 2022/23 i Vita Hästen . Därefter flyttade forwarden tillbaka hem till Sundsvall igen.

Hemma i moderklubben gjorde Wiberg succé under tre säsonger i Hockeyettan. I sin första säsong stod han för 37 poäng på 42 matcher och följde sedan upp det genom att göra hela 30 mål och 50 poäng på 45 matcher i Sundsvall. Förra säsongen landade han sedan in på 24 poäng på lika många matcher.

Nu är den storväxte forwarden alltså klar för en återkomst till Sundsvall. Under karriären har Wiberg gjort 15 poäng på 107 matcher i HockeyAllsvenskan samt 124 poäng på 142 matcher i Hockeyettan.