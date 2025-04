Fem svenskar rankas högt inför NHL-draften 2026

Ivar Stenberg och Viggo Björck har visat framfötterna den här säsongen.

Nu rankas de svenska storlöftena som tvåa och sexa inför NHL-draften 2026 – samtidigt som ytterligare tre svenskar tar plats på The Athletic-experten Scott Wheelers draftranking.

Viggo Björck och Ivar Stenberg.

Foto: Bildbyrån

NHL-draften 2026 är alltjämt över ett år bort, men redan nu har talangerna som är tillgängliga för nästa års draft börjats synas i sömmarna. Under gårdagen presenterade The Athletic-experten Scott Wheeler sin topp 26-ranking inför nästa års draft, där totalt fem svenskar tar plats.

Allra högst rankas Frölundas storlöfte Ivar Stenberg, född 2007, som den här säsongen visat framfötterna i Frölunda och så sent som i måndags sköt laget vidare till SM-semifinal efter segern i kvartsfinal sex mot Timrå. Stenberg rankas på andra plats bakom supertalangen Gavin McKenna och Stenberg beskrivas av Wheeler som den mest talangfulla spelaren i kullen efter just McKenna.

Viggo Björck rankas på sjätteplatsen

På sjätte plats återfinns därefter Djurgårdens storlöfte Viggo Björck, född 2008, som den här säsongen öste in 74 poäng på 42 grundseriematcher i J20 Nationell och som 16-åring slagit rekordet för flest antal poäng någonsin av en spelare i ligan under en säsong. Wheeler skriver att om Björck i skrivande stund hade varit en aning större än de 174 centimeter han just nu mäter hade han varit ett topp fem-löfte inför draften.

Utöver Stenberg och Björck återfinns Elton Hermansson (Örebro) på en 14:e plats, Marcus Nordmark (Djurgården) på en 17:e plats och Oscar Holmertz (Linköping) på plats 18. Utöver dessa får Nils Bartholdsson (Rögle), Axel Elofsson (Örebro) och Malte Gustafsson (HV71) ett hedersomnämnande på listan.