ELD: Rädda oss – gör om CHL till en U23-turnering

Hade ett U23-CHL fungerat?

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Låt oss vara helt ärliga. När ett SHL-lag kliver ut på isen för en gruppspelsmatch i Champions Hockey League, en tisdagskväll i oktober, är intresset svalare än svalt. Tränarna vill inte riskera skador och lämnar sina nyckelspelare hemma, många slår inte på TV:n och matcherna har ett tempo som likar träningsmatcher mer än en strid om utmärkelsen: Bäst i Europa.

Tanken bakom CHL är god, men det landskap som skapats inom hockeyn skiljer sig enormt från fotbollens. Det enda som drar intresse utöver den inhemska ligan är NHL, och ingen ser en CHL-titel som något särskilt imponerande.

Så varför fortsätter vi tvinga fram ett format som varken engagerar supportrar eller klubbarna? Det är dags att tänka om.

Ett för stort steg till SHL

När Skellefteå AIK:s Daniel Hermansson böjde sig ner för att ge instruktioner till en av sina sex ombytta juniorer i Plzen slog det mig att även han brinner mest för dem en dag som denna. Så varför tar vi inte steget fullt ut?