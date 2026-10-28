"Det som gör att man kan vara bra i landslaget"

Josefin Bouveng är redo för ett nyt VM. Foto: Ronnie Rönnkvist/Bildbyrån

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



Idag drar Lidl Hockeygames i Scaniarinken i gång. I år kan man se det som genrepet inför VM i danska Herning som för svensk del drar i gång den 6:e november. Damkronorna under Erika Holst ledning har börjat säsongen på ett fint sätt, men nu handlar det också om att få sista bitarna att sitta om Sverige ska kunna vara med och tampas om medaljerna. En av nyckelspelarna i landslagstruppen är Las Vegas forward, Josefin Bouveng.



-- Det är den största äran man kan få, att representera sitt land. Speciellt på ett VM eller OS, berättar Josefin Bouveng som spelat fyra VM och två OS när hockeysverige.se träffar henne för en intervju inför Lidl Hockeygames och VM.

-- Att få spela i landslaget är något som jag alltid drömt om sedan jag var liten, så det har alltid varit ett av största målen för mig.



Josefin Bouveng har spelat i landslaget sedan 2019 och då på nära håll sett att Sverige närmat sig både Kanada och USA även om man inte riktigt är där ännu.



-- Jag tycker vi verkligen närmast oss. Vid OS 2022 förlorade vi med 11-0 i kvartsfinalen (mot Kanada) och, om jag ska vara ärlig, var inte ens nära.

-- Under senare åren har det varit mycket jämnare matcher mot dom. Också att vi nu kan slå Finland, Tjeckien och Schweiz i alla turneringarna som är. Det visar på att vi även tagit oss närmare dom nationerna också, vilket vi inte var då på samma sätt, så jag tycker att det har gått väldigt fort framåt senaste tiden.



Vad är det som gjort att Damkronorna och svensk damhockey generellt har tagit dom här stegen?

-- Jag tror dels att svenska spelare har kommit ut internationellt. Både på college i deras bästa ligor och PWHL.

-- Få den erfarenheten och tävla med och mot bästa amerikanska och kanadensiska spelarna varje dag. Det är var som gör att man kan vara bra i landslaget också. Jag tror att det är jätteviktigt att många av oss har den erfarenheten.

Bouveng under OS i Milano. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Nu väntar Lidl Hockeygames och 25-åringen från Vassunda i Uppland har stora förväntningar på turneringen.



-- Det ska bli kul att få spela ihop truppen. Vi får då chansen att tillsammans bygga både på och utanför isen. Vi kom etta i första turneringen för säsongen och tvåa senast så att vinna nu är det vi absolut vil göra.



Turneringen som inleds idag spelas alltså i anrika Scaniarinken i Södertälje.



-- Det är alltid jättekul att vara på hemmaplan här i Sverige. Se alla fans… Jag hoppas också att det kommer mycket publik.



VM den här säsongen kommer spelas i november till skillnad mot tidigare säsonger då den avslutats med den turneringen. Dessutom har inte PWHL, där Josefin Bouveng kommer spela den här säsongen, dragit i gång så än så länge har hon och flesta PWHL-spelarna.



-- Jag har ännu inte spelat med Las Vegas eftersom säsongen inte har startat. Just därför tycker jag att det är jättebra att vi har den här turneringarna inför VM.

-- Vi var i väg på en turnering för inte allt för länge sedan. Att nu också få spela tre matcher ytterligare inför VM är jättevärdefullt. Sedan har jag fått träna med SDE varje dag sedan september. Det har varit jättebra för min del och jag får tacka SDE för den möjligheten.



Var det givet att tacka ja till VM trots att du ska över och inleda en säsong i PWHL?

-- Ja, det är alltid givet att tacka ja till landslaget.



När vinner Sverige sin nästa VM-medalj?

-- I november, avslutar Josefin Bouveng med ett leende.



