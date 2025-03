Stoppas från media: ”Kan vara bra”

Grundserien är avslutad och slutspelet står för dörren.

Då väljer Björklövens sportchef Per Kenttä, i vanlig ordning, att stoppa sina målvakter från att göra intervjuer.

– Han (Kenttä) försöker få oss att bara fokusera på hockeyn vilket kan vara bra tror jag, säger Melker Thelin till Västerbottens-Kuriren.

Joona Voutilainen och Melker Thelin.

Foto: Bildbyrån

Björklöven avslutade i går grundserien med en förlust mot Östersund.

Nu kliver laget in i slutspelsbubblan – och då väljer sportchefen Per Kenttä att stoppa sina målvakter från media. Inga intervjuer kommer att göras med Melker Thelin och Joona Voutilainen under Umeåklubbens jakt på en SHL-plats.

– Det kan nog vara en bra grej att stå lite utanför och fokusera på sitt eget för att få bästa möjlighet att lyckas. Han (Kenttä) försöker få oss att bara fokusera på hockeyn vilket kan vara bra tror jag, säger Thelin till Västerbottens-Kuriren.

”Behöver inte prata om mina prestationer”

Kenttä har anammat samma strategi under sina tidigare år som sportchef i Björklöven, skriver Västerbottens-Kuriren. Enligt tidningen menar sportchefen att målvakterna är nog utsatta som det redan är och att man därför väljer att ”skydda” dem under slutspelet.

– Jag får fokusera på det som är det viktigaste, så behöver jag inte prata om mina prestationer. Sedan har jag inte något speciellt emot det (intervjuer), men det är klart att det är en period där man gärna fokuserar lite extra på annat efter match, kanske att träna lite extra eller köra lite rehab, säger Joona Voutilainen.

Thelin och Voutilainen delade på målvaktssysslan under Hockeyallsvenskans grundserie, där den förstnämnde spelade 23 matcher och den andra 25. Thelin loggade en räddningsprocent på 90,8 procent och vann 16 av sina matcher, medan Voutilainen vann 14 matcher och räddade 89,2 procent av skotten han ställdes inför.