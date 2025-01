Svenske doldisens rivstart på 2025 – sköt första NHL-målet

Andre Lee kunde knappast fått en bättre start på 2025.

I årets första match sköt den svenske doldisen sitt första NHL-mål.

– Det är en dröm, säger Lee till NHL.com.

Andre Lee sköt sitt första NHL-mål i natt.

2025 kunde knappast ha fått en bättre start för Los Angeles Kings svenske forward Andre Lee.

I årets första match sköt den svenske 24-åringen in karriärens första NHL-mål, då han öppnade 2025 med att lyfta in NHL-årets första mål bakom New Jersey-målvakten Jake Allen i mittperioden.

– Det är en dröm. Det var en bra passning från (Jordan) Spence, som flippade upp pucken i luften. Jag lyckades få den förbi honom och in i mål. En väldigt skön känsla, säger Lee till NHL.com.

Aldrig spelat seniorhockey i Sverige

Lee är vad man skulle kunna betrakta som något av en doldis bland de svenska NHL-spelarna. Den 24-årige värmlänningen har aldrig spelat i ungdoms- eller juniorlandslagen och lämnade Sverige och Färjestad innan han hunnit spela en match på seniornivå.

I stället valde forwarden att spela juniorhockey under en säsong i USA innan han tog klivet till collegeligan och UMass-Lowell, där han spenderade tre säsonger innan han skrev NHL-kontrakt med Los Angeles Kings våren 2022. NHL-debuten dröjde fram till höstens NHL-premiär efter att Lee dessförinnan spenderat två hela säsonger i AHL-laget Ontario Reign.

“Kunde inte sluta le”

Svenskens första NHL-mål kom i hans 19:e framträdande för Kings.

– Han kunde inte sluta le, säger tränaren Jim Hiller om svensken.

Kings vann nattens match mot New Jersey med 3–0 efter att Darcy Kuemper räddat samtliga 33 skott som Devils skickade mot honom, samtidigt som Adrian Kempe och Quinton Byfield även skrev in sig i målprotokollet. Segern var Kings åttonde raka på hemmaplan.

Los Angeles Kings – New Jersey Devils 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Los Angeles: Andre Lee (1), Quinton Byfield (9), Adrian Kempe (18).

New Jersey: –

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.