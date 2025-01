Rangers-backen less: “Det känns som jag ruttnar bort”

New York Rangers har på kort tid värvat två nya backar i Urho Vakanainen och Will Borgen. Det har inneburit att Zac Jones hamnat på läktaren. Det är han inte nöjd med.

– Det är frustrerande när man tycker att man gör bra saker men bara blir bortplockad och bortplockad hela tiden, säger 24-åringen till New York Post.

Zac Jones är missnöjd över att ha hamnat utanför New York Rangers laguppställning. Foto: Danny Wild-Imagn Images

New York Rangers har haft stora problem både på och utanför isen den här säsongen. Det har gnisslat i omklädningsrummet samtidigt som resultaten på isen varit undermåliga.

Hittills har klubben genomfört två betydande trejder genom att skicka lagkaptenen Jacob Trouba till Anaheim Ducks och ex-talangen Kaapo Kakko till Seattle Kraken. Det är förändringar som inte gett någon positiv effekt. Rangers ligger sist i Metropolitan Division efter att ha förlorat 15 av sina 19 senaste matcher.

För unge backen Zac Jones har trejderna inneburit att han halkat nedåt i hierarkin. I bytesaffärerna har Rangers tillskansat sig två nya backar i form av Urho Vakanainen och Will Borgen. Deras inträde har skickat upp Jones på läktaren i fem av de senaste sex matcherna.

Det är han minst sagt missnöjd med.

Zac Jones: “Det suger”

– Det suger, det suger, säger amerikanen till New York Post. Det är frustrerande när man tycker att man gör bra saker men bara blir bortplockad och bortplockad hela tiden.

– Det känns som att jag ruttnar bort lite grann

Zac Jones har länge setts som en stor talang i Rangers system. Han var en av anledningarna till att klubben kände sig bekväm med att trejda Nils Lundkvist till Dallas Stars härom året. Efter att ha spelat 31 NHL-matcher för Rangers i fjol har det blivit 26 för Jones den här säsongen.

– Jag är ingen 32-årig kille som sitter och samlar lönecheckar, jag är en kille som vill förtjäna min lön, säger Zac Jones. Jag behöver spela. Jag har saker jag behöver förbättra för att bli en ordinarie spelare, för det är det jag tänker bli. Jag vill vara en kille som spelar 82 matcher och är i laguppställningen varje kväll.

Zac Jones draftades av Rangers i tredje rundan 2019 och har representerat klubben vid 95 tillfällen sedan han lämnade college och blev proffs 2021.