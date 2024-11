Hyllas – efter första nollan: “Spelar riktigt bra”

2019 valdes Dustin Wolf i sjunderundan av NHL-draften.

Inatt storspelade han sig till första nollan i ligan – och hyllades av motståndaren, Juuse Saros.

– Jag har alltid gillat hur han spelar. Jag är glad för hans skull, säger 29-åringen om Wolf, enligt NHL.com.

Dustin Wolf jublar efter första nollan i NHL. Foto: Bildbyrån/Sergei Belski.

Nashville Predators fick inte hål på Dustin Wolf.



Från andra sidan isen fick Juuse Saros se Filip Forsberg och co. skjuta 29 skott mot den amerikanska 23-åringen utan framgång. Matchen slutade 2–0 till Calgary Flames och den första nollan i NHL var säkrad för Wolf.



– Det känns bra. Apan är borta från ryggen nu. Det känns bara bra att få det gjort, säger Wolf enligt NHL.com.



Daniil Miromanov stod för avgörandet tidigt i den tredje perioden innan Blake Coleman kunde sätta 2–0 i tom bur.



– Jag är glöd för “Wolfies” skull. Viktig nolla för honom, den första. Många fler kommer komma, säger lagkamraten Mackenzie Weeger



Det hela blev ett tufft resultat för Predators Juuse Saros som själv räddade 31 puckar under kvällen. Ändå valde han att hylla sin motsåndarmålvakt efter förlusten.



– Jag gillar hans spel. Han stod för viktiga räddningar idag. Jag kommer ihåg när jag såg honom första gången under JVM. Jag har alltid gillat hur han spelar. Jag är glad för hans skull att han har kunnat ta nästa steg. Han spelar riktigt bra i den här ligan, säger Saros enligt NHL.com.



Calgary Flames – Nashville Predators: 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Calgary: Daniil Miomanov, Blake Coleman.

Nashville: –