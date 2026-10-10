TV: Här skjuter svensken sitt första NHL-mål

William Wallinder sköt sitt första NHL-mål i natt.

Foto: Paul Sancya/AP/Alamy

William Wallinder spelade 214 raka matcher i AHL innan han den här säsongen fick chansen i NHL med Detroit Red Wings . Där har han inte ödslat tid på att sätta avtryck.

I sin NHL-debut mot Ottawa Senators tidigare i veckan noterades han för en assist – och i nattens match mot Seattle Kraken sköt 24-åringen sitt första mål i Red Wings-tröjan. I upptakten av den andra perioden skickade Wallinder in en puck från blålinjen som via en Seattle-klubba letade sig förbi Philipp Grubauer och satte Red Wings i en 2–1-ledning.

– Jag blev förvånad. Jag såg aldrig att den gick in. Jag trodde att någon styrde den, men det är grymt att få göra ett mål i NHL, säger Wallinder till NHL.com .

Rasade ihop i andra perioden

Efter Wallinders mål var det slut på det roliga för Red Wings. Laget släppte in fyra raka mål inom loppet av mindre än tio minuter i mittperioden, vilket resulterade i att Detroit bytte ut målvakten John Gibson. Slutresultatet skrevs till slut till 6–3 för Kraken och för Detroit var förlusten lagets tredje på de fyra inledande matcherna den här säsongen.

– Varje gång man behöver byta ut sin målvakt så säger det något om hur vi spelade. Det här var en 30-mannaförlust: tränarna, målvakterna, backarna och forwardsspelarna. Vi alla hade en del i den, säger Red Wings tränare Todd McLellan.

Första NHL-målet för Michael Brandsegg-Nygård

Som plåster på såren fick Sverige-bekantingen Michael Brandsegg-Nygård , som spelat allsvensk hockey i Mora samt en SHL-säsong med Skellefteå, göra sitt första NHL-mål i karriären. Detta sedan han avrundade matchens målskytte genom ett kämparmål med fyra och en halv minut kvar att spela.

– Det är mycket blandade känslor. Det är så klart roligt att få göra sitt första mål, men vi låg under med fyra mål, säger Brandsegg-Nygård.

Viktor Arvidsson sköt Detroits första mål i matchen, hans tredje på fyra matcher med sitt nya lag, och i Seattle spelade Adam Larsson över 20 minuter och noterades för fyra blockerade skott i Krakens seger.

Detroit Red Wings – Seattle Kraken 3–6

Detroit: Viktor Arvidsson (3), William Wallinder (1), Michael Brandesgg-Nygård (1).

Seattle: Frederick Gaudreau 2 (3), Berkly Catton (2), Mackie Samoskevich (3), Ben Meyers (1), Vince Dunn (2).

Se Wallinders mål i videospelaren ovan.