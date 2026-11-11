Tränarens krav på Nylander: ”Måste ta sig ur det här"

William Nylander har plötsligt tappat formen.

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Gabriel Landeskog vann nattens svenskduell med god marginal genom att stå för två av målen i Colorado Avalanche 6–3-seger mot Toronto Maple Leafs, men efter att William Nylander tappat sin superform från säsongsinledningen var det kanske ingen överraskning.

Vad som var överraskande var dock hur långt ifrån den egna toppnivån Nylander var.

Den fjärde raka förlusten för Toronto avslutades med endast 15:54 i istid för stjärnsvensken, samt fyra mål bakåt när han var på isen. Över hela säsongen innebär det nu -7. Ett snitt som skulle ta honom till den sämsta noteringen i NHL-karriären i just plus/minus-kolumnen

– Det är inget orättvist omdöme att William kan spela bättre än han gör just nu. Det vet jag ju att han kan och jag skulle tro att han håller med om man frågar honom, säger coachen Jim Hiller till media efter nattens Colorado-förlust.

– Det finns fler som inte precis är suveräna just nu, men om vi pratar specifikt om William är det bara så att han måste ta sig ur det här. Han är egentligen en helsikes spelare och behöver vara en av våra drivande spelare, fortsätter han.

Den starka starten gör dock att William Nylander allt jämnt ligger tvåa i svenskarnas poängliga i NHL (bakom Leo Carlsson). Det med elva mål och elva assist.

Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche: 3–6 (1–2, 1–1, 1–3)

Toronto: Raddysh, Cowan, Roslovic.

Colorado: Nelson, Landeskog (2), Toews, Lehkonen, Necas.