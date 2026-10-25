William Nylander stod för två mål i natt.

Foto: USA Today Sports

Jack Roslovic öppnade målskyttet för Toronto i slutet av den första akten. I mittperioden kopplade gästerna ett järngrepp när Auston Matthews och Troy Stecher nätade inom loppet av en minut och såg till att det stod 0–3 på tavlan. Leon Draisaitl gav hemmalaget visst hopp med en reducering precis innan pausvilan.

I den tredje perioden rann det dock iväg rejält. William Nylander utökade till 1–4 i numerärt överläge bara fjorton sekunder efter ett powerplay inletts, och Zack MacEwen satte kort därefter femman.

Draisaitl tröstmålade med sitt andra mål för natten i powerplay, men Toronto hann svara två gånger om i slutminuterna. Först rullade Nylander in 2–6 i tom bur, innan Vinni Lettieri fastställde slutresultatet till förkrossande 2–7.

Matchfakta Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 2–7 (0–1, 1–2, 1–4)

Första perioden:

0–1 (14.16) Jack Roslovic (utan assisterande)

Andra perioden:

0–2 (05.29) Auston Matthews (Easton Cowan, Jack Roslovic)

0–3 (06.23) Troy Stecher (Kirill Martjenko, Morgan Rielly)

1–3 (19.04) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Evan Bouchard)

Tredje perioden:

1–4 (05.59) William Nylander (Darren Raddysh, Kirill Martjenko) PP1

1–5 (13.39) Zack MacEwen (Brandon Duhaime)

2–5 (16.35) Leon Draisaitl (Connor McDavid, Evan Bouchard) PP1

2–6 (17.56) William Nylander (Jake McCabe) ENG

2–7 (19.29) Vinni Lettieri (Gavin McKenna)

Skott: 32–31 Utvisningar: EDM: 3x2 min, 1x5 min (Fighting: Connor Murphy). TOR: 4x2 min, 1x5 min (Fighting: Vinni Lettieri).