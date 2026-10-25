Hedman skadad – missade nattens match

Victor Hedman är skadad.

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Tampa Bay Lightning meddelade att backen Victor Hedman inte spelar i lördagens match mot Utah Mammoth och betraktas som dag-för-dag med en underkroppsskada.

Hedman lämnade fredagens match mot Colorado Avalanche efter att ha gjort ett enda byte i den andra perioden och kom därefter inte tillbaka i spel. Klubben uppgav ingen anledning till hans frånvaro under matchens gång, och huvudtränaren Jon Cooper tog inte upp Hedman under presskonferensen efter matchen.

Hedman gjorde bara ett byte i den andra perioden och kom aldrig ut till den tredje. Han avslutade kvällen med 5:56 i istid när Lightning förlorade med 3–6.

Victor Hedman är skadad

Under sina första nio matcher har Hedman noterats för två mål och två assist för fyra poäng. Den 35-årige Örnsköldsvikssonen, som nu gör sin 18:e NHL-säsong, står noterad för 174 mål och 641 assist för totalt 815 poäng på 1 174 grundseriematcher i NHL-karriären.

Hedman har även gjort 23 mål och 97 assist för 120 poäng på 170 slutspelsmatcher. Han ledde Lightning till två raka Stanley Cup-titlar 2020 och 2021, och hjälpte laget att nå Stanley Cup-finalen 2015 och 2022.

Han vann Norris Trophy som ligans bäste back 2018 och tilldelades Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare 2020.

Lightning har inlett säsongen 2026/27 med resultatraden 7-3-0 på sina första tio matcher. Forwardsduon Brandon Hagel och Nikita Kutjerov delar på den interna poängligaledningen med 13 poäng vardera, medan Andrej Vasilevskij står noterad för 5-2-0 och en räddningsprocent på 88,4 %.