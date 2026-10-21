Eklund slog till igen – sköt andra NHL-målet

Islanders kopplade ett klockrent grepp om matchen redan i den första perioden. Ondřej Palát spräckte nollan, och kort därefter utökade den svenske talangen Victor Eklund till 2–0, framspelad av Emil Heineman och Matthew Kessel. Frank Vatrano reducerade för Anaheim med Leo Carlsson som en av framspelarna, men Simon Holmström återställde tvåmålsledningen i powerplay till 3–1 före den första periodpausen.

Den andra akten blev mållös men bjöd på fysiskt spel, där bland andra Mitchell Chaffee och A.J. Greer ställde upp i ett slagsmål mitten av perioden.

I den tredje perioden jagade Anaheim en upphämtning. Alex Killorn reducerade till 3–2 med knappt tre minuter kvar att spela – återigen med Leo Carlsson som assisterande. Närmare än så kom dock inte gästerna, utan Islanders höll undan och säkrade segern.

Matchfakta

New York Islanders – Anaheim Ducks 3–2 (3–1, 0–0, 0–1)

Första perioden: 1–0 (13.39) Ondřej Palát (Jean-Gabriel Pageau, Anthony Duclair) 2–0 (16.28) Victor Eklund (Emil Heineman, Matthew Kessel) 2–1 (17.18) Frank Vatrano (A.J. Greer, Leo Carlsson) 3–1 (18.44) Simon Holmström (Matthew Schaefer, Bo Horvat) PP1

Andra perioden: -

Tredje perioden: 3–2 (17.20) Alex Killorn (Leo Carlsson, Jackson LaCombe)

Utvisningar: NYI: 2x2 min, 1x5 min (Fighting: Mitchell Chaffee). ANA: 4x2 min, 1x5 min (Fighting: A.J. Greer).