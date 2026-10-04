Eklund rörd till tårar – efter fansens hyllning

Victor Eklund hyllades av publiken i UBS Arena.

Foto: Bildbyrån & New York Islanders (Skärmdump)

Victor Eklunds 20-årsdag är en dag som den svenske New York Islanders -rookien inte kommer att glömma i första taget.

Inte nog med att hans New York Islanders körde över rivalen New Jersey Devils med 6–0 på hemmais. Eklund stod själv för sitt första mål i NHL -karriären och addera utöver det en assist i storsegern. Som pricken över i:et hyllades Eklund med en födelsedagssång av supportrarna i UBS Arena.

– Det kom några tårar. Jag blev så glad, säger Eklund till New York Post .

”Kunde inte ha valt en bättre dag”

Eklund fanns först med i förarbetet till Brayden Schenns 2–0-mål i den andra perioden, innan han själv satte 4–0 halvvägs genom den tredje perioden. Eklund skrinnade sig till en öppen yta framför Devils-målet och frispelades av Callum Ritchie, innan han lyfte pucken över plockhandsken på Nico Daws.

– Det kändes otroligt. Jag kunde inte ha valt en bättre dag. Det var en otrolig känsla, säger Eklund till NHL.com .

Hyllas av tränaren: ”Ganska unikt”

Den 20-årige rookieforwarden spelade sig till en plats i Islanders laguppställning efter ett starkt träningsläger och har inlett säsongen med två poäng i sina två inledande matcher. Eklund NHL-debuterade i slutskedet av förra säsongen, då han stod för en assist när Islanders förlorade mot Carolina.

Eklund utsågs till matchens första stjärna i nattens 6–0-seger och hyllades efter matchen av sin tränare Pete DeBoer.

– Han är alltid på rätt plats i det defensiva spelet. Han är väldigt noggrann i sitt försvarsspel för att vara så ung. Det är ganska ovanligt att ha den egenskapen. Man vet att offensiven finns där, och den kommer att utvecklas i takt med att han blir äldre och starkare och får mer istid, allt sådant. Men att ha den grunden, att kunna spela honom utan att behöva oroa sig för att ta honom av isen när han ställs mot Jack Hughes i kväll är viktigt, säger DeBoer till New York Post.

New York Islanders – New Jersey Devils 6–0.

New York: Simon Holmström (1), Brayden Schenn (1), Bo Horvat (1), Victor Eklund (1), Ondrej Palat (1), Casey Cizikas (1).

New Jersey: –

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