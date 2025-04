Upphämtningen fullbordad – säkrar slutspelsplats

Vid 4 Nations-uppehållet i februari låg St. Louis Blues åtta poäng utanför slutspel.

I natt säkrade Blues sin plats i Stanley Cup-slutspelet via en 6–1-överkörning av Utah.

– Jag älskar sättet vi fixar det på, säger tränaren Jim Montgomery.

St. Louis Blues har säkrat sin plats i slutspelet.

Foto: Jeff Le/Imagn Images/Bildbyrån

En svag start på säsongen gjorde att Drew Bannister fick sparken från sitt uppdrag som huvudtränare i St. Louis Blues i slutet av november. Den tidigare Boston-tränaren Jim Montgomery klev i stället in som ny bänkboss i Blues och fick laget på rätt köl. Trots det låg St. Louis åtta poäng utanför slutspel när NHL gick på 4 Nations-uppehåll i mitten av februari.

Efter uppehållet har Blues emellertid varit hela ligans hetaste lag – och i natt fullbordade St. Louis sin upphämtning genom att säkra en plats i slutspelet via en eftertrycklig 6–1-seger hemma mot Utah Hockey Club.

– Det känns väldigt bra och jag älskar sättet vi fixar det på. Vi hittade tillbaka till oss själva i 60 minuter och efter åtta minuter visste jag att vi skulle vinna. Vår forecheck var fantastisk och vi tvingade dem att försvara, säger Montgomery till NHL.com.

Vunnit 35 av 60 matcher

Sedan Montgomery tog över St. Louis i slutet av november har Blues varit ligans tionde poängbästa lag och vunnit 35 av 60 matcher.

Under den nya tränarens ledning har spelare som Robert Thomas och Dylan Holloway klivit fram, där den förstnämnde öst in 72 poäng (20+52) under de 60 matcher som Montgomery lett laget, medan Holloway producerat 55 poäng (22+33) på 55 matcher.

Ställs mot Presidents’ Trophy-vinnaren i slutspelet

Vårens slutspel blir St. Louis första sedan 2022. Där kommer man att få tuffast möjligast motstånd i form av Presidents’ Trophy-vinnaren Winnipeg Jets.

– Vi har spelat bra på slutet, men samtidigt kan vi inte bara vara nöjda med att vi tagit oss till slutspel och får möta Winnipeg. De är helt uppenbart ett bra lag och kommer att vara en stor utmaning för oss, men jag tror inte att någon gav oss en chans tidigare under säsongen heller, säger lagkaptenen Brayden Schenn.