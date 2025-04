Uppgifter: Centern tackar ja till VM-spel

Tre Kronor ser ut att få ytterligare NHL-förstärkning.

Enligt Aftonbladet har centern Isac Lundeström tackat ja till VM-spel.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Isac Lundeström har bestämt sig för att tacka ja till VM-spel med Tre Kronor den här våren, rapporterar Aftonbladet.

Anaheim Ducks-centern har sedan tidigare två VM på meritlistan, där han så sent som förra året fanns med i förbundskapten Sam Hallams VM-trupp. I förra årets mästerskap producerade Lundeström fem poäng (2+3) på tio matcher för Tre Kronor.

Stor roll i boxplay

Den här säsongen har Lundeström snittat tionde mest istid av Ducks forwards med drygt 13 och en halv minuts istid per match. 25-åringen har emellertid haft en stor roll i lagets numerära underläge, där han snittat mest istid av alla spelare med två minuter och 34 sekunders istid per match. Med den noteringen är han den svenska forward i NHL som haft näst mest speltid i boxplay denna säsong, bara slagen av Kevin Stenlund (två minuter och 37 sekunder per match).

På 79 matcher noterades Lundeström för 15 poäng (4+11) den här NHL-säsongen.