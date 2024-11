TV: “Wild Bills” vilda avgörande: “Vilken styrning”

När Vegas behövde honom som mest klev han fram.

William Karlsson slog till två gånger om inom en minut och avgjorde till 4–2 mot Utah.

– De tog hand om resten. Vilken styrning av “Karl”, säger lagkamraten Cole Schwindt.

William Karlsson jublar i mötet med Utah. Foto: Bildbyrån/Rob Gray.

Med tolv minuter kvar att spela kom kvitteringen. Tomas Hertl fick in 2–2 efter pass av William Karlsson och hoppet levde för Vegas Golden Knights i mötet med Utah.



Tio minuter kom och gick, men “Wild Bill” var inte klar för kvällen.



Med 78 sekunder kvar att spela skickades pucken mot nät av Kaedan Korczak . Karlsson satte fram bladet och styrde skickligt in 3–2 i Utah-målet.



– Jag såg att Korczak och de tog hand om resten. Vilken styrning av “Karl”, säger Cole Schwindt på klubbens sociala medier.



Matchen var avgjord, men Karlsson var inte klar.



Med 29 sekunder kvar petade svensken in 4–2 i tom bur efter att han skrinnat förbi motståndarnas backar. Plötligt hade han gjort två mål under en minuts spel, samt legat bakom både kvittering och avgörande i mötet.



Poängen gör att Karlsson nu står på fyra mål och fem assist över sina nio första matcher denna säsong. Detta efter en månads skadefrånvaro som ställde till det i säsongsinledningen.



Utah – Vegas Golden Knights: 2–4 (1–0, 1–1, 0–3)

Utah: Logan Cooley, Mikhail Sergachyov.

Vegas: Tomas Hertl x2, William Karlsson x2.