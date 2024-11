Trots målet – Lekkerimäki skickas ner

Jonathan Lekkerimäki har gjort sitt i NHL – för den här gången.

Vancouver Canucks meddelar att man skickar ner den svenske 20-åringen.

NHL-debut 13 november och första målet 15 november. Nu skickas Jonathan Lekkerimäki ner till AHL igen.



Den svenske 20-åringen fick chansen på den stora scenen i och med en skada på Brock Boeser, men meddelas under torsdagen återvända ner till Abbotsford Canucks. Max Sasson blir den som går i andra riktningen efter den tidigare Örebro- och Djurgårdstalangens första fem matcher i ligan.

Lekkerimäki avslutade förra säsongen med två poäng i AHL. I säsongsinledningen har han, utöver det där första målet i NHL, gjort 5+2 över sju matcher med Abbotsford.



– När jag åkte över till den här säsongen hoppades jag på att få chansen i NHL. Samtidigt ta det dag för dag. Se hur allt går till här borta och jobba hårt varje dag eftersom jag visste att det till slut skulle löna sig. Säsongen har varit bra. Jag har trivts även i Abbotsford och det har varit kul att få dra i gång säsongen här borta, sade Lekkerimäki till hockeysverige.se efter första NHL-målet.

General Manager Patrik Allvin announced today F Jonathan Lekkerimäki has been assigned to Abbotsford (AHL) and F Max Sasson has been recalled from Abbotsford (AHL).