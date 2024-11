“Det var en chock när jag såg att den gick in”

Debut i tisdags och första fullträffen i torsdags.

Jonathan Lekkerimäki har verkligen presenterat sig i Vancouver och NHL.

– Tanken var kanske inte att göra mål, berättar han för hockeysverige.se.

Jonathan Lekkerimäki. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

NHL-debut i tisdags och första målet i torsdags.



Utan att överdriva kan man säga att förra säsongens vinnare av hockeysverige.se:s pris, Eliteprospects award (SHL:s bästa junior), Jonathan Lekkerimäki, inledning av sin tid i NHL har varit den bästa tänkbara. Lägg därtill att han på sju matcher i Abbotsford i AHL svarat för fem mål och totalt sju poäng på sju matcher.



– När jag åkte över till den här säsongen hoppades jag på att få chansen i NHL. Samtidigt ta det dag för dag. Se hur allt går till här borta och jobba hårt varje dag eftersom jag visste att det till slut skulle löna sig, berättar 20-åringen från Tullinge söder om Stockholm för hockeysverige.se och fortsätter:

– Säsongen har varit bra. Jag har trivts även i Abbotsford och det har varit kul att få dra i gång säsongen här borta.



Hur har din hockey passat små rinkarna?

– Det offensiva spelet blir mer in på kassen och mycket skott, vilket jag tycker passar mig bra.

Jonathan Lekkerimäki tar emot Eliteprospects award 2024. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Debuten: “Jag fick gåshud”

I tisdags kom så chansen till spel mot Calgary i NHL. Totalt blev det 20 byten och en istid på drygt 14 minuter.



– Det var speciellt och jag fick gåshud. Riktigt kul. Lite nervös hann jag bli, men jag njöt mest, säger Jonathan Lekkerimäki som fick innan matchen åka ut på isen själv inför fullsatta läktarna för att presenteras. Vilket är ett normalt tillvägagångssätt i NHL för rookies.

– Jag var lite nervös att jag skulle ramla (skratt), men det kändes bra och var bara kul.



Hade du familjen på plats?

– Ja, päronen (föräldrarna) och agenten (Karl Hellgren) var där.



Hur upplevde du att debuten fungerade spelmässigt?

– Jag tycker att det gick helt okej. Jag höll mig till att spela enkelt i början för att sedan bygga på det mer och mer. Självförtroendet kommer mer och mer, så det har känts bra.

Första målet: “Tanken var mer att få den på mål”

Redan i andra matchen kom så första målet, ett patenterat direktskott utanför vänstra tekningscirkeln. Framspelad av J.t Miller och Filip Hronek.



– Det var tidigt in i matchen. Tanken var kanske inte att göra mål utan mer att få den på mål. Det var en chock när jag såg att den gick in, men det var kul.



Och pucken?

– Den har jag här på hotellet.



Hur är dina förväntningar framåt?

– Vi får se. Jag tar det dag för dag och bara leva i nuet. Passa på att njuta, men också koppla av lite från hockeyn när vi nu har ledigt.



Hur trivs du med att bo i Vancouver?

– Vi har jättebra fans och mycket jubel under mina två första matcher. Jag trivs jättebra och kul att det är ett så stort hockeyintresse här.



En spelare som Jonathan Lekkerimäki hyllar lite extra är Elias Pettersson. Alltså den äldre.



– Han är en stor förebild för mig. Bara det här med hur han för sig på isen allt det där. Det har varit både jättekul och skönt att ha hans stöd. Samma sak med (Nils) Höglander och (Erik) Brännström.

– Även Henrik och Daniel Sedin är med på nästan varje träning. Jag har haft en bra dialog även där, vilket känts skönt, avslutar Jonathan Lekkerimäki.